TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı Aslanbeyli köyünde çiftçilik yapan Süleyman Aydemir(55) tarlada çalıştıktan sonra traktörünü evinin önünde park ettiği, küçük oğlu Hasan Aydemir (4)ise babası Süleyman Aydemir evde olduğu sırada anahtarın traktörün üstünde olduğunu fark ederek traktörü çalıştırmak istedi.
Bu sırada traktörün çalışması ile telaşlanan küçük Hasan traktörden inmek istedi. Hasan, hareket halinde olan traktör’ün tekeri altında kalarak olay yerinde can verdi.
Hasan Aydemir Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu sırada traktörün çalışması ile telaşlanan küçük Hasan traktörden inmek istedi. Hasan, hareket halinde olan traktör’ün tekeri altında kalarak olay yerinde can verdi.
Hasan Aydemir Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.