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TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Pınarbaşı’nda bir çocuk traktörün altında kalarak can verdi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı Aslanbeyli köyünde çiftçilik yapan Süleyman Aydemir(55) tarlada çalıştıktan sonra traktörünü evinin önünde park ettiği, küçük oğlu Hasan Aydemir (4)ise babası Süleyman Aydemir evde olduğu sırada anahtarın traktörün üstünde olduğunu fark ederek traktörü çalıştırmak istedi.

Bu sırada traktörün çalışması ile telaşlanan küçük Hasan traktörden inmek istedi. Hasan, hareket halinde olan traktör’ün tekeri altında kalarak olay yerinde can verdi.

Hasan Aydemir Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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KayseriPınarbaşıPınarbaşı Devlet Hastanesi
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