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Traktörün Altında Kalarak Can Verdi

Kocasinan ilçesi Dadağı Mahallesi'nde bir kişi, tarlasında traktörle çalışırken, dengesini kaybederek düştü ve traktörünün tekerinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
Alınan bilgilere göre, Dadağı Mahallesi'nde K.E. isimli kişi, tarlada traktörle çalışırken dengesini kaybederek traktörün sol arka tekerinin altında kaldı. Talihsiz K.E. olay yerinde can verdi. K.E'nin ölümü şüpheli görülerek Olay Yeri İnceleme timlerince araştırma yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, K.E'nin kesin ölüm nedeninin araştırılması için otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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Anahtar Kelimeler:
KayseriTraktör
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