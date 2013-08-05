Traktörün Altında Kalarak Can Verdi

Alınan bilgilere göre, Dadağı Mahallesi'nde K.E. isimli kişi, tarlada traktörle çalışırken dengesini kaybederek traktörün sol arka tekerinin altında kaldı. Talihsiz K.E. olay yerinde can verdi. K.E'nin ölümü şüpheli görülerek Olay Yeri İnceleme timlerince araştırma yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, K.E'nin kesin ölüm nedeninin araştırılması için otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, K.E'nin kesin ölüm nedeninin araştırılması için otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.