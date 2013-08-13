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Traktörün Römorku Devrildi: 1 Ölü

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Traktörün Römorku Devrildi: 1 Ölü
Edinilen bilgiye göre Küçükkünye köyünde meydana gelen olayda M.K.’nın kullandığı traktöre bağlı römorkun Mahmutlar mevkiinde yerinden çıkarak devrildiği öğrenildi. Kazada römorkun üzerinde bulunan T.G.’nin hayatını kaybettiği M.K.’nın yakalanarak gözaltına alındığı ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (iha)
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