Edinilen bilgiye göre Küçükkünye köyünde meydana gelen olayda M.K.’nın kullandığı traktöre bağlı römorkun Mahmutlar mevkiinde yerinden çıkarak devrildiği öğrenildi. Kazada römorkun üzerinde bulunan T.G.’nin hayatını kaybettiği M.K.’nın yakalanarak gözaltına alındığı ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (iha)
Traktörün Römorku Devrildi: 1 Ölü
Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
13 Ağustos 2013 Salı 16:16
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