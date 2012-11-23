Trilyonluk Arsalar Satışta

İhalelerden ilki, 05 Aralık 2012 Çarşamba günü Erciyes Hisarcık'ta bulunan 2 adet günübirlik tesis alanı arsasının satışı için düzenlenecek.

Açık teklif usulü yapılacak ihale, saat 14.00'de Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleşecek.

Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilecek. İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler en geç 05 Aralık 2012 Çarşamba günü saat 13.30'a kadar istenilen belgelerle birlikte Gelir Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Günübirlik tesis alanı arsaların özellikleri ve muhammen bedelleri ise şu şekilde belirlendi:

Mevkii: Cinsi: M2: Muhammen Bed:

1-Erciyes Hisarcık Günübirlik Tes. Arsası-1 2466 180 bin 65 TL

2- Erciyes Hisarcık Günübirlik Tes. Arsası-2 2739 199 bin 956 TL

PERVANE'DE SATILIK KONUT ARSALARI

Büyükşehir Belediyesi'nin diğer ihalesi ise Pervane Mahallesi'nde bulunan 4 adet konut alanı arsasının satışı için düzenlenecek.

Belediye Encümen Salonu'nda 12 Aralık 2012 Çarşamba günü yapılacak ihale saat 14.00'de başlayacak.

Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilecek. İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler en geç 12 Aralık 2012 Çarşamba günü saat 13.30'a kadar Gelir Müdürlüğü'ne istenilen belgelerle başvurabilecek.

Pervane Mahallesi'nde satışa sunulacak konut arsalarının özellikleri ise şu şekilde:

Mevkii: M2: Muhammen Bedeli: Cinsi:

1-Pervane 2969 1 milyon 54 bin 30 TL Konut Alanı

2-Pervane 3778 1 milyon 341 bin 285 TL Konut Alanı

3-Pervane 3449 1 milyon 224 bin 622 TL Konut Alanı

4-Pervane 2799 993 bin 723 bin TL (%49 KDV) Konut Alanı