AGD tarafından düzenlenen Mekke’nin Fethi Programı Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhi’nin konuşmacı olarak katıldığı programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Etkinlik hakkında bilgiler veren AGD Kayseri Şubesi Başkanı Vacit Kip, Kudüs’teki zulmün biran önce son bulmasını istediklerini söyledi. Kip, “Her sene düzenli olarak yaptığımız bir programı yine icra etmiş bulunuyoruz. Mekke’nin fethi programı alternatif program olmamasının yanı sıra gerçekten bizim açımızdan çok önemlidir. Çünkü bu gece yılbaşı gecesidir. Yılbaşı gecesi bizim değerlerimize tamamen zıt olan bir gecedir. Bu gece de gençlerimizin kendi ahlak ve değerlerine sahip çıkarak maneviyat esaslı bu değerlere sahip çıkması için gerekli çalışmalardan bir tanesini icra ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kip, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Vatandaşlarımızın özellikle bu gecede farklı ve olumsuz işlerle ilgilenmemeleri açısından çok önemli bir değerimiz olan Mekke’nin fethinin yıldönümünü kutlayarak bu geceyi değerlendireceğiz. Bu yıl Kudüs çok fazla gündeme geldi. İşgal orada yüzyılı aşkındır devam ediyor. Orada insanlar çok fazla mağduriyet yaşıyor. Bizim ilk kıblemiz olan Mescid-i Nebevi ve Mescidi Aksa’nın da bulunduğu Kudüs’teki zulmün bir an önce son bulmasını istiyoruz.”



“Trump’ın Kudüs kararı çok tehlikeli”

Etkinlikte konuşan Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhiri ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs ile ilgili aldığı kararı değerlendirdi. Zuhri, “Trump’ın vermiş olduğu ‘Kudüs İsrail’in başkentidir’ kararından sonra birçok yerde bu kararın yanlış olduğunu beyan ettik. Türkler çok izzetlidir. Bu karar karşı Türk halkının meydanlarda bize sahip çıktığını ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da buradaki duruşunu gördük. Biz Trump’ın bu kararını çok tehlikeli bir karar olarak görüyoruz. Çünkü İsrail’in devlet olduğunu ve oranın da başkent olduğunu söylemektedir. Biz tüm varlığımızla ve gücümüzle bunun karşısında duracağız. Bu şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Şunu gördük ki; Kudüs’ün tüm Müslümanların olduğunu ve burada Türk Halkının bu organizasyonları yaparak bizim yanımızda yer aldı” ifadelerini kullandı.

İHA













