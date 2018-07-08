TSK: "1 haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi"

TSK, 29 Haziran-5 Temmuz 2018 tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, söz konusu tarihlerde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Hakkari, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ağrı, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda toplam 49 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda ayrıca 11 adet piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 adet law, 1 adet tabanca olmak üzere toplam 15 silah ele geçirildi, tespit edilen 16 adet EYP ve 8 adet silah mevzi, sığınak ve barınak imha edildi. Operasyonlarda, 4 kahraman Türk askeri ise yaralandı.



177 bin 280 kaçak sınırda yakalandı

Hudut güvenliğini sağlamak için icra edilen denetim ve kontrollerde, son 1 haftada sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 6 bin 065 kişi yakalandı. 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar ise toplam 177 bin 280 kişi yakalandı. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 108 litre kaçak akaryakıt, 68 bin 756 paket kaçak sigara, 2 adet kaçak cep telefonu ve 3 adet büyük baş hayvan ele geçirildi.



4 bin 519 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 519'a ulaştı. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 kahraman Türk askeri şehit olurken, 236 asker de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Harekat kapsamında bugüne kadar 247 adet mayın ve bin 301 adet EYP tespit edilerek imha edildi.



Münbiç'de 10 bağımsız devriye faaliyeti icra edildi

Açıklamada, daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı anımsatıldı. Bugün itibariyle iki ülke tarafından 10 adet bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği, müteakip devriye faaliyetlerinin planlama çalışmalarına da devam edildiği vurgulandı. Açıklamada, "Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde, Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ve bölgede Türkiye-ABD denetiminde, huzur, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır" denildi.