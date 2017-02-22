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TSK'da başörtüsü yasağı kalktı

TSK'da başörtüsü yasağı kalktı. İsteyen kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.

TSK'da başörtüsü yasağı kalktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden görevli kadın subay ve astsubaylar istedikleri takdirde başörtüsü takabilecek. Düzenlenenin sadece muvazzaf personeli kapsamadığı, isteyen askeri öğrencilerin de başörtüsü takabileceği belirtildi.

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