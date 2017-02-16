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TÜBİTAK'ta FETÖ operasyonu: 24 mühendis gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında Kocaeli merkezli yapılan operasyonda TÜBİTAK’ta çalışan 24 mühendis gözaltına alındı.

TÜBİTAK'ta FETÖ operasyonu: 24 mühendis gözaltında
15 Temmuz tarihinde Türkiye’de bir grup asker tarafından yapılmak istenen darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Kocaeli merkezli yapılan operasyonda TÜBİTAK’ta çalışan 24 mühendis gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Terörle Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda Kocaeli, İstanbul ve Ankara’da çalışan mühendisler gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Gözaltına alınan 24 mühendisin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

İHA

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