Tüketebileceğiniz Kadar Ekmek Alın

Ziyarette konuşan Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse vatandaşlara ekmek israfı konusunda uyarılarda bulundu.

Ekmek israfı üzerine Lokantacılar ve Pastacılar Odası’na ziyarette bulunan TMO Şube Müdürü Salih Aksu, ekmek israfının mili bir mesele olduğunu söyledi. Aksu, vatandaşların ekmek israfı konusunda dikkatli olmalarını ifade etti.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, “Ekmek her yemekle yenen bir yiyecektir. Ekmek israfını önlemek lazım. Lokantacılar olarak ekmek israfına önem veriyoruz. Vatandaşlarımız yiyebileceği kadar ekmek alsınlar. Ekmeği israflı bir şekilde kullanan vatadaşlarımızın başından musibet eksik olmaz. Bu kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.