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Tüketicinin depozito isyanı

Kayseri’de bir tüketici Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’ye depozito olarak ödediği ücreti alamadığını iddia ederek duruma isyan etti.

Tüketicinin depozito isyanı
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin müşterilerinden abone olurken aldığı depozito ücretini abonelik bitiminde hak sahibine ödenmesi aşamasında sıkıntı çıkardığı iddia ediliyor.
Bir tüketici sosyal medya hesabından konuya ilişkin mağduriyetini dile getirerek şu ifadelere yer verdi:
“Elektrik abonesi olurken nakit olarak aldığınız ücreti geri ödemek her nedense çok zorunuza gidiyor olmalı ki geri ödemeyi üç iş günü içerisinde yapacağınızı söylemenize rağmen defalarca aradığımız telefonlar aktarılıyor ve ortalama 6 dakika bekliyoruz, ondan sonra telefon yüzümüze kapanıyor. Bırakın depozitonuzu geri almayı konu hakkında bilgi bile alamıyorsunuz.  Vermiş olduğunuz bu mükemmel hizmetten dolayı hakkım size haram olsun.”
Kayseri Gündem
 
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