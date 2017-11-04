TÜKSİAD’dan Kayseri Şeker’e ziyaret

Ziyarette konuşan TÜKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karabulut, “Bizim ürettiğimiz, satış yaptığımız ham maddelerimizden kabak ve ay çekirdeği üzerine bu sene Kayseri Şeker’in yatırım yaptığını öğrenince o konuyu istişare etmeye geldik. Kayseri Şeker’in alımlarının dengeleme adına olursa çiftçi adına iyi bir politika izlerse faydalı olacağını düşünüyoruz. Ülke olarak biz kuruyemiş sektöründe dünya teknolojik tüketim noktasında ve pazarlama da çok iyiyiz” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise; “Biz Kayseri Şeker olarak bu sene kuruyemiş işine girmeye başladık. Panpa şirketimiz ile Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından çiftçilerimizin elde ettiği ürünlerin alınmasını başlattık. Aynı zamanda Panpa şirketimizin, paketleme ve pazarlanması şeklinde bir çalışması oldu. Türkiye Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneğimizin yöneticileri bu işin duayeni ve uzun yıllardır bu işte rol almış, emek vermiş insanlardır. Bu derneğin yöneticileri ile görüş alışverişinde bulunmak, tanışmak için ziyarete gelmiş bulunmaktalar. Onların değerli görüşlerinden yapacağımız iş konusunda faydalanacağız. Çünkü işi en iyi bilen insanlar işin içinde yaşayan insanlardır. O nedenle Türkiye’de kuruyemiş sektörünün başarılı bir şekilde yürütülmesi, yurt içinde pazarlama faaliyetinin başarılı bir şekilde yapılabilmesi hatta mümkünse ihracata yönelik çalışma yapılabilmesi için bu heyetin tecrübelerinden faydalanmak gerekir. Biz de bu anlayış içerisindeyiz. Yeni başladığımız bu sektörün bütün aktörleriyle olumlu çalışmalar sergilememiz lazım. Bu ziyareti ben tanışmak, birbirimizi dinlemek açısından değerli buluyorum. Bu başlangıcın daha büyük iş birliği görüşmelerine de basamak teşkil edeceğine de inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Akay, asli hedeflerinin çiftçiye kazandırmak, çiftçinin ürününün değerinde satılmasını sağlamak olduğunu kaydederek; “Ve tabi bunu yaparken de istikrarlı bir üretimi gerçekleştirmek. Böylece sektörde dengeli bir fiyat politikasına da katkı sağlamaktır. Bu sektörün sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak. Bunu sağlayacak olursak hem çiftçi kazanır hem bu sanayicilerimiz kazanır ve elbette tüketiciler kazanır. İstikrarın oluşması her yönüyle herkes için avantajlı bir durum. İnşallah bu iş birliği böyle bir sonucu ortaya çıkaracak ben buna inanıyorum” diye konuştu.

Ziyarette TÜKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karabulut ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden ve Samsun Bölge Temsilcisi Süleyman Saraçoğlu, Konya Bölge Temsilcisi Hasan Hüseyin Karapınar, Mersin Bölge Temsilcisi Bülent Elbeyli, Adana Bölge Temsilcisi Kamil Koçak, Kayseri Bölge Temsilcileri Emin Danacı, İsmail Danacı ve Mustafa Pirlioğlu da hazır bulundu.

İHA

