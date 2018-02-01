“Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz”

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 78 yaşındaki kanser hastası Fatma Güler’in kalp kapakçığı, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatla değiştirildi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk defa yapılan ameliyatla ilgili olarak bilgi veren İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, “Sağlık bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nde kapalı kapak ameliyatı başlamıştır” diyerek, “Bu ameliyatı gerçekleştiren Kardiyoloji Kliniği doktorlarımız Doç. Dr. Ziya Şimşek ve Doç.Dr. Ahmet Oğuz Baktır olmak üzere tüm klinik çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar bu şekilde 4 kapak ameliyatı gerçekleştirildi. Bu hastalarımız sağlıklarına kavuştu. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tüm imkanlarımız ile Kayserimizin hizmetindeyiz” ifadesinde bulundu.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Doç. Dr. Oğuz Baktır, “Aort Kapak Cerrahisi riskli bir cerrahi. Normal hastalarda bile riskli bir cerrahi olan durum. Biz burada ek problemleri olan, daha önce kanser tedavisi geçiren, akciğerlerinde ciddi problemler nedeniyle anestezi alması ve kalp cerrahisi ameliyatından çıkması çok çok zor olan riskli bir hastaya müdahale ettik. Kasıktan girdiğimiz ufak bir katater içinden, hastanın herhangi bir yerini açmadan katater yöntemiyle kalp kapağına girdik. Yeni geliştirilen kalp kapağını, tıkalı olan kapağın içine yerleştirme yöntemidir” diyerek ameliyatla ilgili bilgi verdi.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Doç. Dr. Ziya Şimşek ise “Fatma Güler ismindeki 78 yaşındaki hastamıza kliniğimizde açık cerrahi girişimi yapılmadan kapak ameliyatı yaptık” diyerek şunları söyledi:

“Bu işlem özellikle yüksek riskli olan, tekrar cerrahiye girme şansı olmayan hastalara yaptığımız bir uygulama. Hastamız daha önce açık cerrahiye girmiş aynı zamanda kanser nedeniyle radyoterapi almış bir hastaydı. Bundan dolayı bu yöntemi tercih ettik. Oldukça başarılı bir ameliyat oldu. Bir gün sonra da hastamız yürümeye başladı.”

78 yaşındaki kanser hastası Fatma Güler’in kızı Bahtiyar Doğan, “Annemin hastalığı çok riskliydi. Ona rağmen kalp kapakçığı ameliyatı yaptılar. Ameliyat başarılı geçti. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekibine çok teşekkür ederim.” derken, Fatma Güler’in gelini Emine Güler ise, “Göğsündeki rahatsızlıktan dolayı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdik. Doktorlar bütün araştırmaları yaptılar. Kendisi kanser hastasıydı. Her doktordan bilgisini aldılar. Kendisi yaşlı ve kilolu olduğu için riskliydi. Doktorlarımız çok başarılı bir ameliyatla kalp kapakçığını değiştirdiler. Biz de hastanenin iyi bir şekilde ilgilenmesinden dolayı memnunuz” diye konuştu.