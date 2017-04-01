TÜM-İŞ Konfederasyonu yeni Genel Başkanı Mahmut Şahin oldu

Kayseri Düvenönü’nde bulunan Holiday İnn Hotel’de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Şener Serim’in sunuculuğunu yaptığı programda Divan Başkanlığına Oğuz Berk, Divan Başkan Yardımcılıklarına Faruk Karakaya, Ömer Erdoğan ve Ali Özkan seçildi.Seçime tek liste ile giren Mahmut Şahin, genel kurulda yaptığı selamlama konuşmasında, “Ülkemizin kabuk değiştirme arifesinde yeni bir yönetim, yeni bir vizyon, yeni bir nefes ve yeni bir heyecan ile 16 Nisan’dan önce kabuk değiştirmeye niyet etmiş Tüm-İş konfederasyonun sevgili yöneticileri, delegeleri ve üyeleri… Kıymetli dostlar hoş geldiniz.” İfadelerini kullandı.“Bir asrı aşkın bir zamandır kendi göbeğimizi kesmemize izin vermeyip bizi bir kalıba sokmaya çalışanlara inat ülke ve millet olarak kendi göbeğimizi kesip kendi kararlarımızı almak kararlılığında olan milletimize selam olsun…” diyen Şahin sözlerini şöyle sürdürdü, “Ülke olarak çok hassas bir dönemden geçmenin bize yüklediği yükün ve sorumluluğun farkındayız. Aliya İzzetbegoviç’in ısrarla vurguladığı ‘Düşmanlarımıza tek bir borcumuz var: O da Adalet’ düsturundan yola çıkarak hak ve hukuk konusunda bütünüyle tetikte olmalıyız.”Soruşturmaların kişiler ve makamlar arasında bir kavgaya, intikam duygusu ile önceki hesapların görülmesine dönüşmesinin önlenmesi ve dikkatli olunması konusunda uyaran Şahin, “Darbe ürünü yamalı bohça bir anayasa ile daha fazla yol alınamayacağı âşikâr. Örgütlenmenin, ifade özgürlüğünün, bireye karşı devletin yanında yer alan bir anayasa ile sağlanamayacağını biliyor ve sendikacılığın önündeki engellerin kaldırılması için Konfederasyon olarak ciddi bir gayret içinde olacağımızın bilinmesini istiyoruz.” dedi.Nasıl bir Konfederasyon olacaklarından önce nasıl olmayacaklarının altını çizmek istediğini belirten Şahin, “Doğal olarak diğer sendikalar gibi olmayacağız. Olsaydık onların içerisinde yer alırdık. Ne işveren düşmanı olacağız. Ne de işveren dostu. Bu konfederasyonda öyle bir genetik yapı olacak ki; burada ağalık olamayacak. Sendikalarda ağalığı sendika başkanları sağlamaz, ekibi sağlar. Meşhur laftır bilirsiniz; ‘şeyh uçmaz mürid uçurur’Tüm-İş sendikaları; başkanıyla, yöneticileri, delegeleri ve üyeleri ile birlikte büyüyecek, küçülecekse de birlikte küçülecek. Bu Konfederasyonun bir hayali olacak: Üretimin artması, işçinin kıymetlenmesi, üreticinin de işçinin de hakkını tam alması.Bu Konfederasyonun bir rüyası olacak: İşçilere kimsenin baskı yapmadan istediği sendikayı özgürce seçmesi. İnsanların mala mülke, makama göre değil karakterlerine göre, emek ve üretimlerine göre değerlendirildikleri bir vatan…Bu Konfederasyonun bir umudu var: Gerçekten özgür olacağımızı bilerek hep beraber çalışmak, birlikte mücadele etmek, gerektiğinde hep beraber bedel ödemek ama emeğimizin karşılığı için, özgürlüğümüz için hep beraber ayağa kalkabilmek… kanalizasyon ağzı ve kültürü ile değil kardeşlik ve barış türküsü ile konuşmak…Bu Konfederasyonun bir hedefi var: Üye sayısı derdine düşmeden nitelikli ve sağlıklı bir teşkilatlanma gerçekleştirerek mevcut statükoyu sarsmak; sendika ağalarını, işçinin sırtından ömür boyu buralarda saltanat sürenleri bitirmek… Her bir fabrikanın, her bir üretim üssünün etrafından yankılanıp dalga dalga yayılacak bu çağrımız!Bu rüyayı, bu hayali, bu hedefi birlikte gerçekleştirmek için var mısınız? Öyleyse şair İsmet Özel’i hatırlamanın vaktidir; Mataramdaki suya tuz ekledim, azığım yok, uzun yola çıkmaya hüküm giydim.” şeklinde konuştu.Şahin’in konuşmasının ardından oy kullanımına geçildi. Mahmut Şahin tek liste ile girdiği seçimde 55 delegenin tamamının oyunu alarak Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanlığı’na seçildi.1-Mahmut ŞAHiN-Genel Başkan2-Celal ADIGÜZEL-Genel Sekreter3-Murat GÜRBÜZ- Genel Mali Sekreter4-Mehmet SOYKATIRCI Genel Teşkilatlandırma Sekreteri5- Ömer Faruk FIRAT Genel Eğitim Sekreteri1-Mehmet KABAKTEPE2-Kazım MÜRTEZA3-Küçük Abdullah HASPOLAT4-Aytekin DALARSLAN5-Murat Levent ADIGÜZEL1-Ercan ÖKSÜZ2-Veli KAYA3-İsmail DOST1-Harun ÇAY2-Veli OZLU3-Fatma Hilal ÇEĞRİL1-Ersin TÜRKMEN2-Recep SOYKATIRCA3-Mustafa TARIM1-Gökhan KALA2-Mehmet İlhan ANKAYA3-Murat EKMEKÇİ