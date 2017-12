TÜMKAYDER’den Büyükşehir'e ziyaret

Merkezi İstanbul’da olan TÜMKAYDER, yaptığı genel kurulla yönetimini yeniledi. Yeni yönetimin hayırlı olması dileğinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, acıların paylaşıldıkça azaldığını ve mutlulukların paylaşıldıkça arttığını belirterek, hemşehri derneklerinin bu anlamda önemli görevler üstlendiğini söyledi. Kayserililerin Kayseri dışında da bir arada olmasının önemine işarete eden Başkan Çelik, Kayseri’nin başka şehirlerde de güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

TÜMKAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Temel de, Kayseri’de yapılan yatırımlardan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Sayın Başkanım, sizin enerjiniz, dinamikliğiniz bizi de motive edecek. Kayseri’yi dünden beri geziyoruz. Görüyoruz ki, çok büyük projelere imza atmışsınız. Allah her zaman yardımcınız olsun. Her zaman gururumuzsunuz ve öyle olmaya devam edeceksiniz. Biz de her zaman emrinizdeyiz” diye konuştu.

Ziyarette TÜMKAYDER Başkanı Temel, Başkan Çelik’e bir tablo hediye etti.