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Tüpten Zehirlendi

Kayseri’de tüpten sızan gazdan zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Tüpten Zehirlendi
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Olgun Sokak’ta meydana gelen olayda, bina sakinlerinin tüp kokusu aldığı öğrenildi. Kokunun S.G.’nin kaldığı daireden geldiğini belirleyen bina sakinleri, 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Komşuları ve 112 ekipleri tarafından daireden çıkarılan ve durumunun ciddi olduğu öğrenilen S.G. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi. (iha)
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