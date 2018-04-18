TURHAL TAMAM, İHALELERE DEVAM!

Şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinde Şeker Sektörünün ve Pancar Çiftçisinin tek temsilcisi olan Kayseri Şeker’in, seksen dört yıldan beri Şeker sektörüne hizmet etmiş olan Turhal Şeker Fabrikasını da bünyesine katarak daha onlarca yıl yaşatmak, başarıyla geliştirerek hizmetlerini sürdürmek niyetinde olduğu belirtildi.İhale sonrası Kayseri Şeker Fabrikasına gelen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü , Genel Müdür yardımcıları Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarının çalışanları, Şeker İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Fabrika girişinde büyük bir coşku ile karşılandılar.Başkan Akay çalışanlara hitaben yaptığı konuşmasında; “Görüyorum ve anlıyorum ki hepiniz gerçekten. Çok heyecanlısınız çok duygulusunuz. Çok mutlusunuz Cenabı Allah bu mutluluğu daim eylesin Allah’tan öncelikle onu temenni ediyorum. Bugünlere kolay gelinmedi yedi yıllık bir mücadeleyi biz hep birlikte ortaya koyduk. Bu mücadelenin elde edilen başarıların taçlanması gerekiyordu. Allaha şükür olsun şimdi Turhal Fabrikası ile bu taçlanmayı gerçekleştirdik. Ama sizin tavırlarınızdan sloganlarımızdan konuşmalarınızdan anlıyorum ki bu yetmez. Gönlümüz arzu ederdi ki bu on dört tane şeker fabrikasının tamamının ihalesine girelim ve alalım. Ama tabi bizim henüz bu kadar bir imkanımız yok” dedi.Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;“Biz yine de Bu ihale sürecinde en etkili tavrı sergileyen şirket olduk. Biz Kayseri Şeker olarak sektörün tek temsilcisi olarak bu ihalelere girdik. Bizden başka şeker sektöründen ve pancar kooperatiflerinden şu ana kadar ihale sürecine dahil olan, ihaleye katılan, ihalede fiyat ortaya koyan bir kuruluş olmadı. Bu sektörün yegane temsilcisi olarak Kayseri şeker üzerine düşeni layığı ile yaptı.İhaleleri yapılan üç fabrikada ikinci olduk ve fiyatların yükselmesini sağladık. Biz kazanamazsak bile devletimiz kazandı. Hazine kazandı. İhaleler Onaylandığı takdirde Turhal Şeker Fabrikasının çalışmasının bundan sonra hep birlikte sorumlusu olacağız. Ama biz noktayı koymuyoruz hazırlıklarımızı yaptık. Dün itibarıyla Genel Müdürümüz, Genel Müdür yardımcımız ile birlikte Afyon, Burdur ve Elbistan fabrikaları için de talep dosyamızı özelleştirme idaresine teslim ettiler.Kayseri şeker olarak biz bu sektörün en güçlü kuruluşuyuz. En güçlü kuruluşu olarak varlığımızı sürdüreceğiz ve tecrübemizi birikimimizi bu sektörün diğer fabrikalarına aktaracağız. Şeker sektörünün ayakta kalmasını en güçlü bir şekilde sağlayacağız. Diğer bölgelerdeki Pancar çiftçilerinin de Kayseri Şeker’in pancar çiftçisinin şartlarında üretim yapması konusunda, onlara destek vereceğiz diye ilan etmiştik bu kanaatimizin arkasındayız.Bu ihaleyi kazanmakla sadece biz kazanmadık. Sadece Kayseri Şeker’in çiftçisi Kayseri Şeker’in çalışanı Kayseri şeker kazanmadı. Aynı zamanda şuna inanıyorum ki Turhal Bölgesi'nin çiftçileri, çalışanları ve Turhal bölgesinde yaşayan insanlar, oradaki ekonomide rol alan bütün faktörler bu işten kazançlı çıkacaklar. Çünkü Bizim yaptığımız işte herkesin kazançlı çıkması esası söz konusudur.Biz yedi sene önce “Kayseri Şeker’in büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz ve bu büyük potansiyeli hep birlikte harekete geçireceğiz. Bunu değerlendireceğiz ve burası kazandıkça çiftçimiz de kazanacak çalışanımız da kazanacak Devletimiz de kazanacak demiştik” ve Allaha şükür yedi senedir bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu büyük Kayseri şeker ailesinin bir başarısıdır.Biz bu yola, sizin gücünüzü, duanızı yanımızda hissederek çıktık. Bu güçle bu ihalelere girdik. kazanmış olduğumuz ve kazanacağımız fabrikaları hep birlikte çalıştırmak arzusundayızTurhal şeker Fabrikası bin dokuz yüz otuz dört yılında faaliyete geçen, Seksen dört yıl ayakta kalmış bir fabrikadır. Bu fabrikayı daha onlarca yıl yaşatmak bizim görevimiz olması gerekir başarıyla geliştirerek sürdürmek bizim görevimiz olması gerekir. Bunun içinde tabii hepinize görev düşüyor genç kardeşlerimize de görev düşüyor.”