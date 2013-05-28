Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Turistin Cenazesini Elçilik Yetkilileri Aldı

Kapadokya ilçesinde meydana gelen balon kazasında hayatını kaybeden Ellen Kopelman’ın cenazesi, yakınlarının yetki belgesi verdiği Brezilya Büyükelçiliği tarafından alındı.

Turistin Cenazesini Elçilik Yetkilileri Aldı
20 Mayıs tarihinde meydana gelen balon kazasında hayatını kaybeden Ellen Kopelman(76)'ın cenazesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda 1 haftadır duruyordu. Kopelman’ın yakınlarının, Brezilya Büyükelçiliğine yetki belgesi vermesinin ardından yetkililer, Kopelman’ın cenazesini alarak ülkesine göndermek üzere yola çıktı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.