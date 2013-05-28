20 Mayıs tarihinde meydana gelen balon kazasında hayatını kaybeden Ellen Kopelman(76)'ın cenazesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda 1 haftadır duruyordu. Kopelman’ın yakınlarının, Brezilya Büyükelçiliğine yetki belgesi vermesinin ardından yetkililer, Kopelman’ın cenazesini alarak ülkesine göndermek üzere yola çıktı.
Turistin Cenazesini Elçilik Yetkilileri Aldı
Kapadokya ilçesinde meydana gelen balon kazasında hayatını kaybeden Ellen Kopelman’ın cenazesi, yakınlarının yetki belgesi verdiği Brezilya Büyükelçiliği tarafından alındı.
28 Mayıs 2013 Salı 11:12
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