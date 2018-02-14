Turizm acentelerinden Diyanet’e kota serzenişi

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac vazifesini yerine getirmek isteyen adaylar için turizm acentelerine yüzde 40 kota uyguluyor. Ancak kayıtlar başlar başlamaz bu kotanın dolduğunu belirten bazı firma yetkilileri başvuru alamadıkları için mağdur olduklarını iddia etti.

“Hac kayıtları acenteler için harman zamanı”

İsmini vermek istemeyen bir turizm acentesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı eleştirerek şunları söyledi;

“Bilindiği üzere 5 Şubat Pazartesi günü Hac kayıtları başladı. Ancak 3 dakika içerisinde acentelere ayrılan yüzde 40’lık kota doldu ve birçok şirket kendisi ile gitmek isteyen hac adaylarının kayıtlarını yapamadı. Her sektör ve meslek dalı için ticarî manada bir harman zamanı vardır. Hac kayıtları da acenteler için harman ve hasat zamanı. Dolayısıyla bir acente hacı kaydedemediği zaman ciddi manada ekonomik olarak etkileniyor.

Sizin kendi şirketiniz olsa dahi hac kayıt günü kayıt sisteminden kaydınızı alamaz iseniz mecburen Diyanet ile gitmek zorundasınız. Ben buna zorbalık diyorum.

Hülasa bizim fikrimiz ve isteğimiz, Diyanet İşleri Başkanlığının kendisine ayırdığı yüzde 60’lık kontenjandan feragat ederek hacı adaylarının gideceği kuruluşu özgür iradeleriyle seçebilmeleri...“

Kayseri Gündem

