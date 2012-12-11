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Turizm Potansiyelini İnceliyorlar

Kayseri Vali Yardımcısı Davut Haner Özbekistan turizminden sorumlu Vali Yardımcılarını valilik toplantı salonunda kabul etti.

Turizm Potansiyelini İnceliyorlar
Özbekistan’ın turizm konularından sorumlu Vali Yardımcılarını Kayseri’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yardımcısı Davut Haner, turizmin gelişme süreci hakkında bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Özbekistan heyetine her türlü bilgi ve teknik çalışmalar konusunda yardıma hazır oldukları belirtti.
Özbekistan heyeti bir hafta süreyle İç Anadolu bölgesi ve Kayseri’nin tarihi ve turistik merkezlerini gezerek, incelemelerde bulunacak.
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