Turizmciler 2023’te 70 milyar doları hedefliyor

Turizm sektörü temsilcileri, 2023 hedeflerine ulaşmak için iç ve dış politik hareketlere dikkat çekti. Turizm sektörünün girdisi yerli ve yabancı misafirlerin katkılarından oluştuğunu söyleyen turizmci Tunç Batum, "Dolayısıyla iç-dış politik veya ekonomik hareketlere karşı çok kırılgan yapısı var. İnsanlar tatil tercihlerini hem maddi hem de duygusal bir takım değişkenlere göre şekillendiriyorlar. Bu bağlamda Rusya krizinden de gördüğümüz üzere diplomasinin ortadan kalktığı ortamlarda çok ağır yaralar alıyoruz. Şimdi benzeri bir durum Avrupa ile yaşanıyor. Bazı analistlerin bence yanıldıkları iki önemli nokta var bu konuda, birincisi Rusya krizinde olduğu üzere bir yıl Turist gelmedi ancak ertesi yıl hepsi geri geldi mantığı çok doğru bir çıkarım değil. Nedeni ise sırf bu örnek bize yumurtaları aynı sepete koymamız gerektiğini gösterdi diye yanıtlayabilirim. Yani siz yalnızca tek bir Pazar üzerinden yola çıkarak bütçenizi oluşturamazsınız. Kendi pazarlamanızı riski bölecek şekilde dağıtmanız gerekir. Yoksa, Almanya veya Rusya örneğinde olduğu üzere bu ülkelerle çeşitli nedenlerden dolayı sıkıntı çıktığında açılan boşluğu bir anda diğer bir pazarla doldurmanız çok zor. Diğer yanılgı ise; alternatif pazarların ikame edilmesi. Bu konu öyle sanıldığı kadar kolay değil. Bakınız Avrupa ile Turizm kapasitemizin bu günlere gelmesi tam 35 yıllık bir yatırımın sonucudur. Avrupa ile ilişkilerinizi bu bağlamda değerlendirip bu pazardan gelen Turizm girdilerinin son 30-35 yıllık eriştiği büyüklüğe bakmanız gerekir. Aynı şekilde Rus pazarı da nereden baksanız 15 yıldır üzerine yatırım yapılan bir Pazar. Sonuç olarak; yeni pazarlar oluşturmak çok kolay değil, ciddi emek ve zaman gerekiyor; insanlar sanıldığı kadar kırgınlıkların üzerine hemen set çekmiyorlar, bu yatırımları yaparken duygu faktörünü unutmamak gerekir." dedi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerinde turizmin rolüne de değinen Batum, "Biz 2023 vizyonunda Turizm den 70 milyar dolar beklemeliyiz ve istihdamın da %10’unu karşılayan bir sektör olmalıyız İspanya örneğinde olduğu gibi. Turizm girdilerinin ithal ürün veya ikame ham maddeye ihtiyacı minimum olduğu için bu gelir, maliyetler çıktıktan sonra doğrudan artı haneye yazılıyor.

Bu bağlamda artık hiç bir komşumuzla olumsuz ilişki yaşamak istemiyoruz sektör olarak. Nedeni ise kaybettiğimiz her yılın bilançosu bize geri toparlamak için en az iki-üç yıllık ciddi pazarlama ve imaj maliyeti çıkartıyor" dedi.

2023 vizyonu çerçevesinde yatırımlar yaptıklarını da söyleyen Hilton Dalaman Sarıgerme Resort ve Spa Genel Müdürü Tunç Batum, "Bakınız biz Hilton Dalaman olarak kendi bölgemizdeki ilk uluslar arası yarışma yapılacak kapasitede bir golf yatırımı için kollarımızı sıvadık. Bu sektöre inancımız çok, turizmi çeşitlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu yıl bünyesinde olduğumuz DOKTOB ile Hint Turizmini ülkemize kazandırmak için inanılmaz bir çaba içinde olduk ve olmaya devam ediyoruz. Pazarlama için Turizm Bakanlığı tanıtım fonu yaklaşık 60 milyon dolar harcarken Türkiye'deki 450 adet 5 yıldızlı otel senede yaklaşık 200 milyon Dolar bütçeyi tanıtıma harcıyoruz. Yurt dışında özel PR şirketleri ile çalışıp tanıtım ataklarına devam ediyoruz. Bir çok bize benzer otel, özel işletmeler, Birlik ve Odalar, Tur operatörleri ve STK’lar benzer tanıtım çabaları içindeler. Herkesin söylemi aslında aynı. İnanılmaz bir kapasitemiz var. 70 milyar dolar hayal değil ancak istenilen tek şey yurt dışı ilişkilerde dengeli yaklaşımlar" dedi.

İHA

