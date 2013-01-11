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Türk Diyanet Vakıf Sen'den Burs Tepkisi

Türk Diyanet Vakıf-Sen Kayseri Şube Başkanı Adem Çavuşoğulları yaptığı açıklamada, Türk Diyanet Vakfı’nın sadece İlahiyat Fakültesi öğrencilerine burs vermesine tepki gösterdi.

Türk Diyanet Vakıf Sen'den Burs Tepkisi
Kayseri İl Müftülüğü binası önünde yapılan açıklamada bir konuşma yapan Türk Diyanet Vakıf-Sen Kayseri Şube Başkanı Adem Çavuşoğulları, “Görevde geçirdiği yıllarını Türkiye Diyanet Vakfı’nın gelişmesine adayan diyanet çalışanları emeklerinin boş olduğu hissine kapılmıştır. Sendikamızca problemin çözümü için yetkililerle görüşülmüş ve önerileri ihtiva eden yazı yazılmıştır. Ama bir sonuç çıkmamıştır” diye konuştu.
Türk Diyanet Vakfı’nın sadece İlahiyat Fakültesi öğrencilerine burs vermesine tepki gösteren Çavuşoğulları, “Çocuklarımızı, Amerika’da olmasa bile, ülkemizin çeşitli yerlerinde okutmaya çalışıyoruz. Cemaatimizden istemeye ar ettiğimiz öğrenci bursunu teşkilatımız bizim adımıza organize ediyor umudu ile sevinç yaşadık. Ancak umutlarımız bir kez daha bir balon gibi söndü” şeklinde konuştu.
İlahiyat Fakültesi dışında okuyan çocuklara burs verilmemesini anlayamadıklarını dile getiren Çavuşoğulları, “İmam Hatip mezunlarının veya İmam Hatip çocuklarının İlahiyat dışındaki üniversitelerde okumalarına her türlü engeli koymak isteyen malum zihniyete adeta bir destek veriliyor” ifadelerine yer verdi.
Çavuşoğulları, burs müracaatlarına yeniden gözden geçirilmesini isteyerek, “Zedelenen mensubiyet duygularımızın onarılması için Diyanet İşleri Başkanımıza sesleniyor ve adalet, sevgi, merhamet ve kardeşlik bekliyoruz” açıklamasında bulundu.
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