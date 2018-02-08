‘Türk’ ifadesi kaldırılmamalı”

Türk Tabipler Birliği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Tabipler Birliğinin başındaki “Türk” ifadesinin kaldırılacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Prof. Dr. Hüseyin Per, yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız TTB'nin başındaki ‘Türk' kelimesinin kaldırılacağını ifade etti. TTB'yi yönetenler, HDP ve Tüm PKK'ya destek veren şer odaklarının senelerdir istediği bu olay gerçekleştirilecek olursa en çok TTB'yi yöneten bu zihniyet sevinecektir.

Kurumlar ve bu kurumları yönetenler mutlaka ayırt edilmelidir. TTB'yi yöneten zihniyete ‘hayır!’ derken ‘Türk' ifadesini kaldırmaya çalışanların da yanlış yolda olduklarını ifade ediyorum” dedi.

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