Türk Tabipler Birliği Kayseri Şube Başkanı Hüseyin Per’in birliğin isminin başından “Türk” ifadesinin kaldırılacak olmasının yanlış olacağını açıklamasının ardından, bir açıklama da Türk Diş Hekimleri Birliği’nden geldi.



Başkan Emrullah Maraş, Türk Diş Hekimleri Birliği’nin” başındaki “Türk” kelimesinin kaldırılacağı yönündeki açıklamalarla ilgili olarak yaptığı açıklamasında; “Cumhurbaşkanımız “Türk Diş Hekimleri Birliği’nin” başındaki “Türk” kelimesinin kaldırılacağını bildirdi. Türk Diş Hekimleri Birliği’nin başına “Türk” yerine “Türkiye” isminin getirilmesi geçmiş yöneticilerce Türk Diş Hekimleri Birliği’nde gündeme getirilmiş, Anadolu Odalarınca gerekli tepkiyi gösterince kabul görmemişti. Şayet Türk Diş Hekimleri Birliği’nin başından Türk kelimesi kaldırılırsa HDP’nin ve tüm PKK’ya destek veren şer odaklarının, AFRİN’ne karşı olanların ekmeklerine yağ sürülmüş olur. Tam da onların istedikleri noktaya gelmiş oluruz. Türk Diş Hekimleri Birliği’nin başından “Türk” ifadesini kaldırmak yanlış bir yoldur.” dedi.



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