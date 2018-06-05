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Türk Kızılayı Kayseri Toplum Merkezi açıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Danışmentgazi Mahallesi Reis Caddesinde açılışı yapılan Türk Kızılayı Kayseri Toplum Merkezi’nin bölge halkının büyük bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Türk Kızılayı Kayseri Toplum Merkezi açıldı
Melikgazi Belediyesince, Danışmentgazi Mahallesindeki hizmet binasını Kızılay'a tahsis ettiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediye personeli her yıl iki kez kan bağışında bulunmaktadır. Melikgazi Belediyesi ayrıca Danışmentgazi Mahallesindeki hizmet binasını Kızılay'a tahsis etmiştir. Bugün açılışı yapılan bu binamız bölge halkının genel olarak bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmaları yapacaktır. Her zaman kamu kurum ve kuruluşlarına destek olmakta ve yardımda bulunmaktayız. Bu yönde yapılan yatırımlar ile 3 kez hayırseverlik madalyası verilmiştir” dedi. 
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın katılımları ile bugün açılışı yapılan Kızılay Kayseri Toplum Merkezinin hayırlı olması dileğinde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu tür topluma destek ve yardımların devam ettirileceğini sözlerine ekledi. 
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