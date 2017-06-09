Türk Kızılay’ından Doğu Türkistanlılara yardım

Türk Kızılay’ı Talas Şubesi’ne gelen talepler doğrultusunda hayırseverlerin de yardımıyla toplanan 3 tır gıda ve temizlik malzemesi, Doğu Türkistan’lıların kaldığı mahalleye getirildi. Burada yardımlar, yetkililer tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Yapılan yardımlar hakkında bilgiler veren Türk Kızılay’ı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel Türk Kızılay’ı olarak nerede bir yara varsa orada olduklarını söyledi. Yüksel, “Türk Kızılay’ı olarak hayırseverlerimizin vermiş olduğu yardımları Doğru Türkistan’dan Kayserimize gelen Türkmen kardeşlerimize yardım dağıtımı yapıyoruz. Biz istiyoruz ki nerede bir yara var, nerede sıkıntı var Türk Kızılay’ı ve hayırseverler olarak oradayız. Bizlere yapılan müracaatlar neticesinde bu yardımları birebir kendilerine ileterek bir nebze de olsa onların yanında olmak tek arzumuzdu. Biz Talas Kızılay’ı olarak bu yardımları sürekli devam ettirmekteyiz. Gönül istiyor ki bu yardımları daha da artıralım, hayırseverlerimizi Kızılayımıza katalım” ifadelerini kullandı.

Yapılan organizasyonda yaklaşık 350 aileye yardımları dağıtıldı.