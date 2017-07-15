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Türk Telekom'dan 15 Temmuz jesti

Türk Telekom 15 Temmuz’da tüm mobil müşterilerine gün boyunca ücretsiz kullanabilecekleri sınırsız dakika ve yurt içi her yöne 120 dakika konuşma hizmeti sunacak.

Türk Telekom'dan 15 Temmuz jesti
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü için çeşitli etkinlikler planladıklarını ifade eden Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi:
“15 Temmuz’da tüm mobil müşterilerimize gün boyunca ücretsiz kullanabilecekleri şebeke içi sınırsız dakika ve yurt içi her yöne geçerli 120 dakika konuşma hizmeti tanımlayacağız. Sabit internet kullanıcılarımızın ise 15 Temmuz’da yapacakları internet kullanımları Adil Kullanım Noktası’na (AKN) dahil edilmeyecek ve AKN’yi aşmaları sebebiyle hız düşümü yaşayan abonelerimizin hızları, mevcut paket hızlarına yükseltilecek. Türkiye’nin toplam 81 ilinde nöbet tutulacak meydanlarda bulunan 200’e yakın bayimiz 15 Temmuz gecesi sabah kadar açık olacak. Bu noktalarda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulup şarj gibi ihtiyaçlarını karşılayacak.”
AA
 
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