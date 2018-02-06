TÜRKAV’DAN OPERASYONLARA DESTEK

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Kayseri Şubesi'nde zeytin dalları önünde yapılan açıklamada konuşan Şube Başkanı Burak Işık, "Öncelikle ülkemizi her türlü tehdide karşı savunmak amacıyla bugüne kadar şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet kederli ve fakat gururlu ailelerine başsağlığı diliyoruz. mekanları cennet olsun" dedi.Işık, " Devletimizin ve milletimizin bekası için Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Afrin bölgesinde dış destekli terör unsurlarının bölgeden temizlenmesi, teröre ve terörist grupların insafına bırakılmış olan bölge ve bölge insanına barış ve huzurun tekrar temini ve sınır güvenliğinin sağlanması için Zeytin Dalı operasyonu başlatılmıştır.18. gününe girdiğimiz Afrin operasyonunda görülmektedir ki terör örgütü yıllardır tahkimat yapmış, yaptırılmış, hazırlanmıştır. muhtemeldir ki 13 sınır kapısının bulunduğu, 911 kilometrelik Suriye sınırımızın Afrin’den Kobaniye oradan Kamışlı’ya kadar büyük bir bölümünde durum aynıdır" ifadesinde bulundu."Suriye’de bu günkü adıyla Suriye Türkmenleri, bin yıllık adıyla Halep Türkmenleri bulunmaktadır" diyen Işık, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:"Sayılarıda 2,5 milyon civarındadır. Yani Halep ve civarı Türkmen toprağıdır. bir Türk için, namusu gibi baktığı vatanını, toprağını kaybetmekden daha zilllete düşürücü, daha alçaltıcı bir durum yoktur. o yüzden 1938 de Hatay’da, 1974 de Kıbrıs’ta olduğu gibi, Suriye’de de, yaklaşık 2,5 milyon türkün toprağı ve hakkı korunmalıdır.Türkiye’de Türk kelimesine düşman olan, Türkmen kelimesini ağzına almayan kripto Fetöcülerin, vakıf, dernek, siyasi oluşum gibi şer odaklarının Afrin operasyonu vesilesiyle yüce Türk devletine düşmanlıklarını bir kez daha görmüş olduk.Milli meselelerimizde şahıslar üstü, kurumsal düşünmeliyiz. Büyük Atatürk'ün "benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır" sözünde işaret ettiği gibi şahıslar ölüp gidecek ama devletimiz payidar kalacaktır.Damarlarında, "Gök kubbe çadırımız, güneş bayrağımız olsun" diyen Oğuz Kağan’ın Türk cihan hâkimiyeti mefkûresini taşıyan, her biri Malazgirt’te Alparslan, İstanbul surları önünde Ulubatlı Hasan olan Mehmetçiklerimizi kutluyoruz. Kızılelma ülküsünde, 2200 yıllık şanlı bir maziye sahip olan kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. büyüğümüzle, küçüğümüzle, kadınımızla, erkeğimizle Mehmetçiğin mukaddes üniformasını giymeye hazır olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz. "