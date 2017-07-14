Türkiye ayakta kalma mücadelesi veriyor

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy 15 Temmuz’da yaşanan kalkışmada hainlerin 248 vatandaşımızı şehit ettiğini hatırlatarak “ Bilindiği gibi bundan tam bir yıl önce Türk Milleti, bu toprakların gördüğü son istiklal mücadelesini verdi. Ederi 1 dolar olan vatansızlar 15 Temmuz gecesi millet tarafından durdurulmuş ve işgal engellenmiştir. Bizlerde bu haberi alır almaz ülküdaşlarımız ile beraber sokaklara akın ederek bir nebze de olsa kolluk kuvvetlerimize destek olmaya çalıştık. İhaneti din belleyerek devletin kurumlarına sızan kalleşlerce 248 kardeşimiz şehit edilmiş yüzlerce kardeşimiz de yaralanmıştır. O uzun gecede Türk Milleti’nin göğsüne bir kahramanlık madalyası daha işlenmiştir. Türklüğe kefen biçen eli ve emeli kanlı güçlerin tezgâh ve oyunları bozulmuş, buruşturulmuş ve musallat olan bela def edilmiştir.” açıklamasında bulundu.

“Unutulmamalıdır ki Türkiye son kaledir”

Türkiye’nin sıkıştığı dar alandan, kıstırıldığı karanlık sokaktan çıkmanın mücadelesini verdiğini belirten Ersoy “Unutulmamalıdır ki Türkiye son kaledir. Cennet mekân başbuğumuz Alparslan Türkeş’in de ifade ettikleri gibi, “ Anadolu yaylasında kopan fırtına bütün dünyayı tesir altına alır.” Bu topraklarda yüzyıllardır emperyalizme karşı yapılan vatan savunması bugün de devam etmekte, din tüccarlığı yaparak milletin halis niyetlerini suiistimal edenlere ve vatanımızdan vatan kurmak isteyenlere karşı devletimiz mücadelesini sürmektedir. Bu mücadelesinde devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, koşullar ne olursa olsun Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in konu vatan ve millet olunca fedakârlıkta sınır tanımayacağını altını çizerek ifade etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket olarak milletimizin bir kez daha 15 Temmuz işgal girişimi ile karşı karşıya gelmemesi adına, FETÖ ile mücadelenin ucu kime dokunuyorsa dokunsun sonuna kadar kararlılıkla yapılması gerektiğini savunuyoruz. Bu vesileyle tekrar aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum.” şeklinde konuştu.



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