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Türkiye bizim son kalemiz

Kayseri Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, “Afrin bizim kızıl elmamız. Padişah atının ayak bastığı yerdir. Küreselleşen dünyada yanı başımızda Türkiye’ye rağmen müttefik görünümüyle, terör devleti kurmaya çalışan bir Amerika var” diyerek, Afrin operasyonunun çok yerinde ve isabetli bir karar olduğunun altını çizdi.

Türkiye bizim son kalemiz
Kayseri Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, gazetemize açıklamada bulunarak Afrin Harekatı’na destek verdiklerini söyledi. Uygurtürk; “Türkiye zor bir coğrafyada, dostumuz yok. Ülkenin güvenliği için önce Afrin ’in, daha sonra Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Münbiç’e geçileceği öngörülüyor. Türkiye güçlü olursa, Filistin’e sahip çıkar, Türkmenlere, zulüm altındaki Doğu Türkistan’a sahip çıkar. Dünyada nerede bir mazlumun başı sıkışsa Türkiye yardıma koşuyor. Bunu fırsat bilen dünya devletleri Türkiye’nin başına türlü çoraplar örüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konularda elinden geleni fazlasıyla yapıyor, diğer siyasi partilerle bir birlik sağlanıyor bu konuda. Sonuçta ortada bir devlet var. Devletimize zeval gelmemesi için her Türk’ün olduğu gibi Doğu Türkistanlılar olarak da devletimizin yanınızda olup, sahip çıkmamız lazım. Zaten İstanbul’da da, Kayseri’de de gösteriler, destek yürüyüşleri yapıldı. Biz de dualar ettik, hatimler indirdik Afrin için… İnanıyoruz ki Türk askeri muzaffer olacaktır.” dedi.
Çin bizi terörist gibi gösteriyor
“Çin bizi dışarıya terörist gibi göstermeye çalışıyor ama biz Türk Cumhuriyet’ini zora sokacak, onun çıkarlarını zedeleyecek bir girişimde bulunmadık, bulunmayız da… Devletimiz bizden istediği takdirde her şey yapmaya razıyız” diyen Uygurtürk açıklamasını şöyle tamamladı;
 “Biz zor şartlar altında göç ettik ve şu anda her ne kadar gündemden düşse de Doğu Türkistan’da Çin zulmü devam ediyor. Savaşmamız için elimizdeki bütün silahlara el koyan Çin, kasaplardaki bıçakları bile kontrol altına alıyor. Bu şartlarda ata vatanımızı elbette koruyamazdık ancak Suriye halkının işgalci güçlere karşı direnmek için imkânları var. Türkiye’ye destek verebilirler. Rabbim, devletimizin ve şanlı ordumuzun yardımcısı olsun.”
Haber: Nur Şevval Seven / M. Furkan Şahin
 
 
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