Türkiye'de her gün 250 kadın kansere yakalanıyor

Çocuk sahibi olmak için uzun süre vakit kaybetmeyin

Sedanter hayat tarzından kurtulmak için düzenli egzersiz yapın

Mümkün olduğu kadar fast foodla aranıza mesafe koyun

Sigara kullanmayın, alkol almayın ya da miktarını azaltın

Kozmetik ürünlerden mümkün olduğu kadar uzak durun, seçim yaparken kanserojen maddeler açısından değerlendirin

Uyku düzeninize dikkat ederek günde 7-8 saat uyuyun. Gece uykusuna özellikle önem verin ve karanlık bir odada uyuyun

Evlerinizi ve ofislerinizi mümkün olduğu kadar havalandırın

İş dışında cep telefonu ve kablosuz bağlantılardan uzak durmaya çalışın.

Modern çağın en önemli hastalıklarından biri olan kanser in sebepleri arasında her iki cinsiyet için de sigara, alkol, obezite, hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenme bulunmaktadır. Ancak modern hayatın içinde yer alan kadın ların özel bedensel yapılarının sekteye uğraması kansere yakalanma riski artırmaktadır. Ülkemizde her gün 100 kadına meme kanseri teşhisi konulmaktadır. Doğum yapmamak veya geç yaşta çocuk sahibi olmak kadınlarda görülen meme kanserinin en önemli nedenlerini oluşturmaktadır. İş hayatında olan kadınların fazla çalışma saatleri de kansere yakalanma riskini artırmaktadır. Çalışan kadınların çocuğunu emzirme süresi, çalışmayan kadınlara göre daha az olmaktadır. Az ve kısa süren emzirme kadınlarda meme kanseri riskini yükseltmektedir. Ayrıca uzun çalışma sürelerinin neden olduğu kronik yorgunluk, uykusuzluk ve stres kadınların melatonin salgısını azalmasına neden olmaktadır. Bu durumla karşı karşıya kalan kadınların bağışıklık sistemi baskılanarak tüm kanser çeşitlerine zemin hazırlamaktadır.Yeni nesil inşaat teknolojisiyle birlikte hayatımıza giren aşırı yalıtılmış binalar, sadece kadınların değil erkeklerin de kanser riskini artırmaktadır. Günümüzde evde geçirilen zaman genel olarak daha fazla olmaktadır. Aşırı yalıtılmış binalarda radon gazı birikimi olmaktadır. Radon gazı da akciğer kanserinin sigaradan sonra en güçlü nedenlerinden birisini oluşturmaktadır. Bu gaz ayrıca sigara içenlerde sinerjistik etki yaparak kanser riskini daha fazla artırmaktadır.Modern çağ hayatımızı kolaylaştırdığı kadar bazı yaşam alışkanlıklarımızı da değiştirerek birçok rahatsızlığa zemin hazırlamaktadır. Değişen yaşam alışkanlıklarının başında ise yemek saatlerimizin düzensizleşmesi ve bozulması gelmektedir. Yoğun iş hayatı yemek tercihlerini fast food tarzı yiyeceklerden yana kullanmamıza neden olmaktadır. Bu beslenme tarzı özellikle kalın barsak kanserlerinin tetikleyicisidir. Ayrıca ofis çalışma sisteminde hareketsiz masa başı işler, egzersiz ve spordan uzaklaşmamıza neden olmaktadır. Egzersizden uzak bir hayat tüm kanserlere zemin hazırlamaktadır. Bakımlı görünebilmek için kullanılan ekstra kozmetik ürünler de modern çağın getirdiği diğer olumsuzluklardır. Kozmetik ürünlerdeki karsinojenler cilt kanserinden akciğer, mide ve mesane kanserine kadar birçok kanserin oluşmasında rol almaktadır. Son olarak metropol kentlerde yaşamak; çevre kirliliği, stresli, yorucu ve karmaşık yaşam tarzı da kanserin en önemli nedenleri arasında bulunmaktadır.