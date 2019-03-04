Türkiye'de her gün 250 kadın kansere yakalanıyor Çağımızın hayati riske neden olan en önemli hastalığı olarak kabul edilen kanserin tedavisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Kadınlarda görülen meme, rahim ağzı, rahim ve yumurtalık kanserleri ile mücadele, modern tıbbın önemli hedeflerinden biri haline geldi. Ancak ne yazık ki tüm bu olumlu gelişmeler kanserin görülme sıklığında ciddi bir azalma sağlamıyor. Ülkemizde her gün yaklaşık 100 kadına meme, 45 kadına genital, 45 kadına tiroit, 30 kadına kalın bağırsak, 20 kadına ise akciğer kanseri teşhisi konuluyor. Doç. Dr. Teoman Yanmaz, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlarda görülen kanserlerin nedenleri ve kanserden korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:29