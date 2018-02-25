TÜRKİYE KAMU-SEN’DE NELER OLUYOR?

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un önceki gün yaptığı aday olmayacağım açıklamalarının yankıları sürerken Koncuk ile aynı şekilde aday olmayan iki sendika genel başkanı da bulunuyor. Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz ve Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Şerafettin Deniz sendikaların Olağan Genel Kurulunda genel başkanlığa aday olmayacaklarını açıkladı.

“Ya başkanlık ya da itibar dediler”

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sendika genel başkanlığına neden aday olmadığını hatta Genel Başkan İsmail Koncuk ve Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Şerafettin Deniz’in de neden aday olmadıklarını açıkladı.

İşte o paylaşım:

VEDA EDİYORUZ SENDİKALARIMIZDA Kİ DOSTLARA..!

Evet dostlarım, Biliniz ki;

Bu ayrılış elzem oldu gayri ..! Direnecek Hal kalmadı. Kurucusu olduğum Ve her kademesinde 25 Yılı aşkın bir Süre yönetici olarak görev yaptığım Türk Büro-Sen Genel başkanlığı adaylığından çekiliyorum!

Bilindiği gibi 5 ay önce Şubelerimizin delege seçimleri başlamıştı .. O günden bugüne Şube genel kurullarımızdan , genel merkez genel kurullarına kadar sendikalarımız bir kısım kirli ellerin müdahalesine maruz kaldı . Bu kirli Fitne Organizasyonuna Ne yazık ki ; sendikalarımızın içinde ki bir kısım makam Ve mevki hevesli arkadaşlarımız alet oldular ..

Bu iş birlikçilerin sendikalarımızın içinde açtıkları yoldan , bu günkü Siyasi İktidarla Yürüme kararı veren bir Siyasi partinin yöneticileri yürüdüler ..!

Bu süreçte Sendikalarımızın tüm yöneticilerine ,”Sözle başlayan tehditlerin yerini zamanla Fiziki saldırılar aldı” Delegelerimizden başlayan “kafa kol kırma işi “Şube başkanlarına , T. Kamu-Sen İl Başkanlarına ve dahası Sendika genel başkanlarına kadar sürdürüldü ..! Acımasızca Ve Alçakça milliyetçi ülkücü dava adamlarımızın kanı döküldü ( Bir Yıl Önce Bana Alçakça Tuzak kurdurup Evimin önünde Silahlı saldırı talimatı ile Ülkücü Çalışanımın kanını akıtmışlardı..! Bu zalim insan müsvetteleri ) . İşin ilginç yanı Saldırılarda sadece ülkü ocaklı gençler kullanılmadı , Parti il başkanları Ve Yöneticileri de Bu alçakça saldırıları yaparak masum devlet memuru ülkücülerin kanını döktüler ..!

Maalesef Parti Genel sekreteri organize etti .. parti il örgütleri , bazı ocaklar Ve hatta bir kısım sözde TÜRKAV Genel Merkez Yöneticisi kuklalar da ,bu organize işlerde figüran olarak görev yaptılar ..!

Baskı Ve tehditler Öyle boyutlara ulaştı ki ; Türkiye kamu -Seni oluşturan 3 Sendikamızın genel Başkanı Adaylıkta El çektirildi. Aday olup başkanlığı tekrar kazan T. Haber -Sen Başkanı Makamında Bizzat Ankara il başkanı Ve yöneticilerince Dövüldü ..!

T.KAMU-SEN’i Yok etmek için her türlü Entrikaya baş vuran Siyasi Anlayış; Bu defa Hükümeti de Yanına Alarak Sopa Sallamaya başladı.. Başkanlıktan Ayrılmak istemeyen , adaylıkta ısrar eden Genel başkanlara komplolar Hazırlayıp İTİBARSIZLAŞTIRMAK Yoluna girdiler . Ülkedeki OHALİ ‘de İşaret ederek atacakları çamurlarla Kodes yolunun göstermekten bile geri durmadılar .!

bu gelişmeler üzerine bu hafta sonu genel kurulu yapılacak olan T.Eğitim-Sen.( Genel Başkan İsmail koncuk )Türk Büro-Sen(Genel Başkan FAHRETTİN yokuş ) Türk Ulaşım -Sen (Genel Başkan Şerafettin Deniz ) Genel Başkanları Adaylıktan Çekildiler..! yani Hep birlikte Çekildik ..!

Türkiye Kamu-Sen’imizi Kel Alinin Bağına Çevirdiler ..!

Binlerce Türkiye Sevdalısının 26 YIL Boyu Dişi -Tırnağı ile Bu günlere getirdiği Türkiye Kamu -Sen’i Tarumar Ettiler ..! İşte Dostlar , kısaca Durumumuz bu , Daha iki gün önceye kadar “Adayız ” Diyorduk . Bu gün çekiliyoruz diyoruz. Biliniz ki ; Bu bir korku değildir , makam hevesi hiç değildir . Onurlu bir Direniş Çabasıdır . Ancak Bize yürüyecek başka bir yol bırakmadılar ..!

Sonuç olarak ; Ya itibarınız Ya da Sendika Başkanlığınız dediler ..

Biz itibarımız diyerek boyun büktük . Rabbim Olanlara Şahittir . “Elbette O Neylerse Güzel Eyler ” Allah’a emanet olun Dostlar .,! Bu Yapılanlar Elbette ki Bizi Türkiye Kamu-Senli olmaktan Alıkoyamayacaktır .. orası bizim asla Terk etmeyeceğimiz yuvamızdır .. İnşallah Bu Tahribatı Daha çok çalışarak Tamir edeceğiz . Kuruluş Ayarlarına Tekrar Getireceğiz . Kuruluş ilkelerini Tekrar Yürürlüğe Koyacağız . Kimse Başka bir Düşünceye Kapılmasın . Binlerce Türkiye Sevdalısının 26 Yıllık Emeğini Asla heba ettirmeyiz ..!

(ogretmenlericin.com)

