Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Çocuk Hakları Festivali' kapsamında düzenlenen 'Çocuk hakları' konulu resim, şiir, kompozisyon ve kısa film yarışmasında dereceye giren çocuklara para ödülü ve okullarına birer diz üstü bilgisayar verildi.

Kayseri’de yapılan yarışmada şiir dalında Felahiye İlçesi Büyük Toraman Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Ömer Faruk Tekkaya, il birincisi seçildi. Tekkaya iller arası yapılan elemede ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Karadeli, Faruk Tekkaya’nın ödülünü vermek Felahiye İlçe Kaymakamı Ferhat Vardar’ın makamında verdi.