Türkiye'de İlk Defa Kayseride Hayata Geçti

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ve binlerce insana eğitim veren KAYMEK, şimdi de vasıflı iş gücünün istihdamına yönelik önemli bir çalışmaya imza atarak iş ve işçi arayana rehberlik yapacak. Faaliyetlerine başlayan ve KOSGEB ile ortak bir girişimcilik eğitimini de üstlenen KAYMEK Kariyer ve Rehberlik Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı. Başkan Özhaseki: "Her işin başı eğitim. Eğitim olmadan hiç bir şey olmaz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE İLK VE TEK"

KAYMEK Kariyer ve Rehberlik Merkezi'nin tanıtımı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Kariyer ve Rehberlik Merkezi'nin tanıtım filminde bugüne kadar 1.537 kişiye istihdam sağlandığı vurgulandı.

Tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, katılımcılara teşekkür ederek başlayan konuşmasında KAYMEK'in çok önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtti. KAYMEK'te 100'ün üzerindeki branşta on binlerce insana kurslar verildiğini ifade eden Tuzcuoğlu, KAYMEK'in yetiştirdiği kursiyerleri istihdam etmeyi sağlayacak bir projeyi daha hayata geçirdiğini söyledi. Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından kurulan Kariyer ve Rehberlik Merkezi'nin İşkur'a başvurarak yetki aldığını ve bu alanda halen tek olduğunu vurgulayan Refik Tuzcuoğlu, "Kayseri'de nitelikli iş gücü arayan tüm işverenlerimize hizmet vereceğimiz gibi aynı zamanda bir iş arayan herkesin de müracaat edecekleri bir adres olduklarını" ifade etti. Ayrıca KOSGEB işbirliği ile başlattıkları Girişimcilik Kursu'na da değinen Tuzcuoğlu, bu kursu bitirenlere 30 bin lirası hibe olmak üzere 100 bin lira kredi imkanı sağlandığını kaydetti.

Refik Tuzcuoğlu'nun ardından İşkur İl Müdürü Ahmet Ayçiçek söz aldı ve KAYMEK'in Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek özel istihdam bürosu faaliyetine hak kazanmasının önemini vurguladı. "Bu konuda birçok özel istihdam bürosu var. Ancak kendi kursiyerine ve diğer vatandaşlara hizmet amaçlı kurulan ilk ve tek kuruluş KAYMEK Kariyer ve Rehberlik Merkezi olmuştur" şeklinde konuşan Ayçiçek, bu konuda emeği geçenlere de teşekkür etti.

KOSGEB Kayseri Merkez Müdürü Erdal Çınar da girişimcilik eğitimiyle bugüne kadar iki yılda 1600 girişimci eğittiklerini, bu girişimcilerden 226 tanesinin iş kurduğunu ve bu iş yerlerinde 1050 kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Çınar bu istihdamın sadece 2 milyon liralık bir kaynakla sağlanmasına da dikkat çekti. Erdal Çınar; ayrıca KAYMEK'te verilecek olan girişimcilik eğitimini bitiren herkese birebir danışmanlık yapma sözü de verdi.

Daha sonra KAYMEK kurslarını bitirerek iş sahibi olan Çiğdem Elmacıoğlu, kendisine bu olanağı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti ve sözlerini, "Artık ben de varım" diyerek bitirdi.

"İHTİSAS SAHİBİ OLMAK ÖNEMLİ"

Programda son olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki eğitimin önemine dikkat çekerek, "İnsanlar çocuklarına iş bulmak için bir ümitle bizlere başvuruyorlar. Çocuğunuz ne iş yapar dediğimizde bir meslek ne yazık ki söylenemiyor. Bu yüzden de yardımcı olamıyoruz. Artık her işi yaparım yerine, bir işte ihtisas sahibi olmak gerekiyor. Her işten anlarım diye bir şey yok bu çağda. Bunun için de eğitim işin başı. Artık zamana ayak uydurmak gerekiyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan belediye hizmetleri, bir taraftan şehri kalkındıracak önemli projeler üzerinde çalışırken KAYMEK'lerle de vatandaşlarımızın meslek sahibi olmalarına vesile oluyoruz" dedi. Başkan Özhaseki, sözlerinin sonunda salonda bulunan KAYMEK kursiyerlerine seslendi ve "İnşallah hayırlı birer meslek sahibi olursunuz" temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından İşkur Kayseri İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, istihdama katkı ve desteklerinden ötürü Başkan Özhaseki'ye teşekkür belgesi takdim etti. Daha sonra da KAYMEK Girişimcilik Kursu'na katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.