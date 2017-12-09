Türkiye’de ilk doğalgaz ihalesi Kayseri ‘de yapıldı

Kayserigaz kampusunda gerçekleştirilen yeni bina temel atma törenine Vali Süleyman Kamçı, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, EWE Turkey Holding Genel Müdürü Frank Quante, Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Hasan Cahit Özden ve çok sayıda Kayserigaz çalışanı katıldı.

Kayseri’de 340 bin kullanıcı var

Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora da 2001 yılında Türkiye’de doğalgaz sektörünün özel şirketler eliyle yapılanmaya başladığını, ilk doğalgaz ihalesinin de Kayseri için yapıldığını ifade etti. bu şekilde bölgede ilk kez doğalgaz hizmeti sunmaya başlayan Kayserigaz’ın hizmetlerinde ilk olma özelliğini kaybetmediğini dile getiren Genel Müdür Bora, “Sektörde hep, öncü, rol model, ilkleri gerçekleştiren ve çok yakından takip edilen bir şirket olarak varlığını bugüne kadar sürdürdü. Bugüne kadar Kayseri’de 4 bin 200 kilometre doğalgaz dağıtım hattı gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak yaptığımız yatırım tutarı 480 milyon TL. Her yıl ortalama 40 milyon TL civarında alt yapı yatırımı gerçekleştiriyoruz. Ki bu, bizim sadece direk olarak yaptığımız yatırım. Bunun yanında, doğalgaz gelmesiyle oluşan doğalgaz pazarı, yaptığımız yatırımın kat kat fazlası ve 100 milyonlarca liralık bir ticaret hacmi oluşturuyor. Onun yanında, yüzlerce kişiye de istihdam sağlamış oluyoruz. Kayserigaz’ın bu başarısında Kayseri’nin özel bir önemi ve yeri var. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilçe belediyelerimiz ve Kayseri’deki tüm kamu kuruluşlarının Kayseri’ye değer katma yolunda ortak ve aynı hedef doğrultusunda hareket etmeleri işlerimizi daha kolay kılıyor ve tüm Türkiye’ye örnek olacak bir şirket olmamızda en önemli paylardan birini oluşturuyor” diye konuştu. Genel Müdür Bora, Kayseri’de toplam 340 bin hane ve işyerine ulaştıklarını da sözlerine ekledi.





“Kayseri’nin tümünün doğalgaz kullanır hale gelmesini umuyoruz”

Vali Süleyman Kamçı ise yeni yapılan binanın Kayserigaz’ın çalışmalarını daha ileriye taşımasını temenni ederek, “ Vatandaşlarımızın evlerinde konforu, rahatlığı ve kaliteyi yaşamaları için doğalgaz oldukça önemli kaynaktır. Amacımız, Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın bu hizmetten yararlanması. Çoğunlukla yararlanmış durumdayız, küçük ilçelerimiz kaldı. Umuyoruz ki, ileride imkanlar artar ve Kayseri’nin tümünde doğalgazı kullanır duruma geliriz. Aynı zamanda doğalgaz, günümüzde kullanılan enerji kaynakları içerisindeki en kolay, en ekonomik, en verimli, en güvenli ve en temiz olan yakıt cinsidir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın doğalgaza ulaşımı noktasında hizmet veren, il merkezi ve ilçelerimizde önemli yatırım ve çalışmalar yürüten Kayserigaz’ın, yeni hizmet binasıyla daha iyi standartlara kavuşacağı için oldukça memnun olduğumuz söylemek istiyorum. Yeni binanın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.



“Kayserigaz Türkiye’de örnek gösteriliyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “Kayserigaz, ilimizde faaliyet gösteren diğer dağıtım şirketleri gibi başarılı bir dağıtım şirketi. Türkiye’de benzer kuruluşların içerisinde hep örnek gösteriliyor. Bunda, çalışan arkadaşlarımızın fedakarlığı çok büyük, hem getirdikleri yeni teknolojilerle hem ana ortağımız Alman EWE Grubu’nun sermaye koymasıyla burada ciddi yatırımlar yapılıyor. Nüfusun büyük bir bölümüne ulaşması anlamında da Kayserigaz, diğer şirketlerin önünde gidiyor şu anda. Merkezde zaten yatırımlarını tamamladı, ilçelere de çıkmaya başladı. Çalışma mekanının rahatlığının verimi artırdığını hep söyleriz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaketleri takdim edildi ve sembolik temel atma töreni gerçekleştirildi.

İHA





