Türkiye’de tarım arazileri yok oluyor Türkiye’de son 13 yılda tarım arazileri, yüzde 12,1’lik oranda azalarak 233 milyon 800 bin dekara geriledi. Tarım arazisi en fazla azalan il yüzde 34,3 oranla Sinop oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye’de tarım arazilerinde 13 yılda tarım 12,1 oranında azaldı. Veriye göre, 2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye genelinde çayır ve mera alanları hariç tarım alanı 233 milyon 800 bin dekar olurken, tarım alanlarının yüzde 66,44 tahıllar ve diğer bitkisel ürünler, yüzde 15,82'si nadasa bırakılan topraklar, yüzde 3,41'ini sebze bahçeleri, yüzde 14,30’unu meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı, yüzde 0,02’sini ise süs bitkileri oluşturdu.



13 yılda 32 milyon 300 bin dekar tarım alanı yok oldu

TÜİK’in verilerine göre, yaklaşık olarak 13 yılda 32 milyon 300 bin dekar tarım alanı yok oldu. Türkiye’de 69 kentin tarım arazisi azalırken, 12 ilin ise artış gösterdi. Türkiye’de tarım arazisi en fazla azalan il, yüzde 34,3 oranıyla Sinop oldu. Sinop’u yüzde 33,6 ile Zonguldak, yüzde 32,8 ile Batman takip etti. Tarım arazileri azalan diğer kentlerin yüzdelik dilimleri şöyle:

Tunceli 30,1, Kars 29,8, Konya 27,9, Erzincan 27,7, Malatya 25,5, Artvin 25,4, Bartın 25,1, Diyarbakır 24,5, Kastamonu 24,4, Muş 23,9, Osmaniye 23,9, Bingöl 23,7, Siirt 23, Yozgat 22,1, Mardin 20,3, Adıyaman 19,4, Hatay 18,2, Bilecik 17,9, Kırşehir 17,7, İstanbul 17,3, Kahramanmaraş 17,3, Afyonkarahisar 16,9, Edirne 16,5, Yalova 16,4, Adana 16,1, Burdur 16, Kütahya 15,9, Bursa 15,4, Düzce 15,2, Bitlis 14,9, Ardahan 14,6, Sakarya 13,3, Samsun 13,1, Bolu 13, Kayseri 12,4, Çorum 11,2, Erzurum 10,8, Uşak 10,3, Balıkesir 10, Ordu 9,4, Karabük 9,2, Gümüşhane 9,1, İzmir 8,3, Aydın 8,2, Kocaeli 8,2, Elazığ 7,7, Antalya 6,8, Şanlıurfa 6,6, Muğla 6,5, Ankara 6,4, Denizli 6,2, Gaziantep 6,1, Hakkari 5,5, Bayburt 4,8, Trabzon 4,8, Mersin 4,1, Kırklareli 3,9, Aksaray 3,7, Kilis 3,5, Giresun 3,3, Tokat 1,7, Sivas 1,2, Amasya 0,9, Eskişehir 0,8, Nevşehir 0,5, Çankırı 0,3.

Öte yandan Iğdır yüzde 35,2, Rize yüzde 8,5, Isparta yüzde 5,5, Çanakkale yüzde 2,6, Van yüzde 2,6, Tekirdağ yüzde 2,5, Kırıkkale yüzde 1,5, Manisa yüzde 0,6, Niğde yüzde 0,6, Şırnak yüzde 0,6, Karaman yüzde 0,4 ve Ağrı’da ise yüzde 0,3’lük artış yaşandı.



“Önlem alınmazsa dışa bağımlılık daha çok artacak”

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, tarım arazilerinin azalmasındaki en büyük etkenin, mevcut verimli ve değerli tarım arazileri üzerine yapılaşmanın olduğunu söyledi. İskenderoğlu, “Tarım arazileri üzerindeki yapılaşmaların mutlaka durdurulması gerekiyor. Türkiye’de en fazla tarım arazinin kaybolduğu il Sinop, Diyarbakır yüzde 24,5 ile Türkiye genelinde 8. sırada yer alıyor. Tarım arazilerinin yok olduğunu görüyoruz, bu çok acı bir durum. Bizim bölgemizdeki tarım arazileri çok verimli, bunun yetkililer tarafından mutlaka korunması gerekiyor. Hem vatandaş hem çiftçi hem de devletin bunu koruması gerekiyor. Tarım arazileri, tarım dışında hiçbir vasıfta ve işte kullanılmamalı. Bunların ivedi bir şekilde sulamaya da açılarak ülke ekonomisine katkıda bulunması gerekiyor” dedi.

Azalmanın bu şekilde devam etmesi durumunda önümüzdeki yüzyıl içinde daha çok dışa bağımlı olacaklarını aktaran İskenderoğlu, şöyle devam etti:

“Şu anda dışa bağımlı durumdayız, pamuğu, buğdayı ihraç ediyoruz. Tarım arazilerimiz yapılaşmaya veya farklı alanlara açılırsa, önümüzdeki yüz yılda ciddi anlamda dışa bağımlı bir ülke olacağız. Bu da bizim için çok sıkıntılar doğurur, bunun önüne geçilmesi için şimdiden çalışılmalı.”