Balkan Salon Atletizm Şampiyonası ve Uluslararası İstanbul Salon Atletizm Kupası için İstanbul'da bulunan Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı Svein Arne Hansen, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin 2023 yılında Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı düzenlemek için her şarta sahip olduğunu aktaran Hansen, şöyle konuştu:

"Çok iyi bir düşünce, bunu gündeme getirdiklerinde şahsen destekçisi olacağım. Türkiye'nin 2023 adaylığını destekleyeceğim. Bu ülkeyi seviyorum. Burada her şey birbirine yakın. Bir Avrupa Şampiyonası için İstanbul'da gerekli her şey var. Burada çok iyi olacağını düşünüyorum. Avrupa atletizmi burada olmaktan mutlu olacaktır."

"Ramil Guliyev çok etkileyici bir atlet"

Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı Hansen, geçen yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i övdü.

Ramil Guliyev'in çok önemli bir atlet olduğunu vurgulayan Hansen, "Ramil çok önemli bir atlet, müthiş bir iş çıkardı. Berlin'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmayı düşünüyor. Londra'da çok iyi bir performans ortaya koydu. Ramil Guliyev, gerçekten çok etkileyici bir atlet. Guliyev, 200 metrede iz bırakan birisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

AA



