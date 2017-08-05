TÜRKKEP Kayseri’de

KEP, e-Tebligat, e-İmza, e-Fatura, e-Arşiv, e-Saklama ve e-Yazışma gibi hizmetlerin aynı noktadan alınabildiği tek kurum olan TÜRKKEP, Kayseri’deki şirketlerin dijitalleşmesini sağlayacak.



2008 yılında kurulan TÜRKKEP, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sağlayıcısı olarak, 25 Şubat 2013 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), E-Fatura Hizmet Sağlayıcısı (Özel Entegratör) ve E-Fatura Saklamacı Kuruluş olarak da, 27 Eylül 2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nca (GİB) yetkilendirildi. KEP, e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Saklama gibi hizmetler ile şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan Türkiye’nin ilk özel kurumu olan TÜRKKEP, yaygın satış ağı ve 190’ın üzerindeki bayisi ile tüm bu hizmetlerin aynı noktadan alınabildiği tek hizmet sağlayıcısı kurum olma özelliği taşıyor.

TÜRKKEP hakkında

2008 yılında kurulan TÜRKKEP, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sağlayıcısı olarak, 25 Şubat 2013 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), E-Fatura Hizmet Sağlayıcısı (Özel Entegratör) ve E-Fatura Saklamacı Kuruluş olarak da, 27 Eylül 2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nca (GİB) yetkilendirildi. KEP, e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Saklama gibi hizmetler ile şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan Türkiye’nin ilk özel kurumu olan TÜRKKEP, yaygın satış ağı ve 190’ın üzerindeki bayisi ile tüm bu hizmetlerin aynı noktadan alınabildiği tek hizmet sağlayıcısı kurum olma özelliğini taşıyor.

(Kurum haberi)

