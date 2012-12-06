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Türkü Gecesinde Buluştular

Harb-İş Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Türkü Gecesi’nde engelli vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Türkü Gecesinde Buluştular
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen geceye İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy, Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, Erciyessporlu futbolcular ve engelli vatandaşlar katıldı.
Türkü Gecesi’nde engelli vatandaşlarında yer aldığı Grup Destan Türk Halk Müziği’nden ezgiler seslendirdi. Gecede engelli vatandaşlar, söylenen türkülere eşlik etti ve doyasıya eğlendi. Gece ‘derdim çoktur hangisine yanayım, pınarbaşından bulanır ve Urfalıyım ezelden’ müzikleri ile başladı.
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