TYB’den 40. yıla özel 40 etkinlik

Beşir Ayvazoğlu şiir, deneme, roman ve araştırma inceleme yazılarıyla edebiyat camiasının yakından tanıdığı bir isim. Kitaplarının sayısı elliye yaklaşmış olan Beşir Ayvazoğlu edebiyat ve kültür âlemimizi bin yıllık geçmişiyle derinlemesine bilen ve tahlillerinde, değerlendirmelerinde bu birikimi görünürleşen, yaşayan büyük bir yazar.Beşir Ayvazoğlu'nun katılacağı "40'lar Meclisi" programını ünlü hikâyeci ve eleştirmenimiz Necip Tosun yönetecek. Toplantıya, Beşir Ayvazoğlu'nun yakın dostları, arkadaşları da katılacak."40'lar Meclisi" Beşir Ayvazoğlu programı 3 Şubat Cumartesi günü 15.00'te Türkiye Yazarlar Birliği'nde gerçekleştirilecek. Programların tamamı görüntülü olarak kaydedilip elektronik ortamda yayınlanacak ve kitap olarak neşredilecek.