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TYB'den Gazetemiz Yazarına Ödül

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kayseri Şubesi, geleneksel olarak sürdürdüğü ve bir süre ara verdiği kültür sanat ödüllerine, 2012 yılı için yaptığı bir çalışma ile devam etti. Gazetemiz Yazarlarından İhsan Görücü röportaj dalında ödüle layık görüldü.

TYB'den Gazetemiz Yazarına Ödül
TYB Kayseri Şube Başkanı Ahmet İlhan yaptığı açıklamada, oluşturulan Seçici Kurul'un özellikle "kültür" eksenli çalışmaları dikkate alarak yaptığı seçimler sonucunda 2012 Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri'ni kazananların listesini oluşturduğunu ve kamuoyu ile paylaşılmasını kararlaştırdığını bildirdi. İlhan, ''TYB Kayseri Şubesinin bu çalışmada gösterdiği bütün gayrete rağmen liste konusunda eleştiriler olacaktır. Unutulmamalıdır ki, bu liste TYB Kayseri Şubesinin seçici kurulunun listesidir. Seçici kurulumuz önümüzdeki yıllarda gelecek eleştirileri de dikkate alarak çalışma yapacaktır. Seçici kurulun çalışmasını yaparken dikkate aldığı; ödül alanının kültür, sanat ve edebiyat ile sınırlı olması, 2012 yılı ile sınırlı olması, ödül başlığı ile sınırlı olması kriterleri dikkate alınarak liste incelenirse, listeye hak verilecektir. Ödül töreninin zamanı ve yeri daha sonra açıklanacak'' dedi.
TYB Seçici Kurulu'nun 2012 yılı çalışmalarını değerlendirerek açıkladığı ödül listesi ise şöyle oluştu:
Yılın Belediye Başkanı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Yılın Romanı ve Yazarı, ''Aşk Prensesleri de Öldürür'' isimli eseriyle Muhsin İlyas Subaşı, Yılın Hikâye Kitabı ve Yazarı ''Soğuk Rüya'' ile İmdat Avşar, Yılın Şiir Kitabı ve Yazarı ''13. Gün'' eseriyle Selim Tunçbilek, Yılın Çocuk Kitabı ve Yazarı ''İnteroğlan''la Mehmet Esen, Yılın TV Programcısı TV Kayseri'den Kamuran Küçükdeveci, Yılın Radyo Programcısı Art FM'den Ali Özkanlı, Yılın Köşe yazarı Kayseri Güneş Gazetesi'nden Ahmet Sıvacı, Yılın Üniversitesi Erciyes Üniversitesi, Yılın İş Adamı Seyfi Şahin, Yılın Televizyon Kanalı Erciyes TV, Yılın Sivil Toplum Örgütü İlim Yayma Cemiyeti, Yılın Röportajı Kayseri Gündem Gazetesi'nden İhsan Görücü, Seçici Kurul Özel Ödülü ise Mahmut Fidanel.
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