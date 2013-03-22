Uçan Çatının Altında Kaldı

Kayseri'de saatte 65 kilometre hızla esen rüzgar, şehir merkezinde etkili oldu. Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'de bir apartmanın çatısı uçarak yoldan geçen bir vatandaşın üzerine düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Şiddetli rüzgar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8. Blok'un çatısını da uçurdu. Çevredeki vatandaşlar düşen parçalar nedeniyle yaralanırken, polikliniğin otoparkında bulunan araçlar zarar gördü. (iha)

