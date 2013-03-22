Uçan Çatının Altında Kaldı

Kayseri'de saatte 65 kilometre hızla esen rüzgar, şehir merkezinde etkili oldu. Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'de bir apartmanın çatısı uçarak yoldan geçen bir vatandaşın üzerine düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şiddetli rüzgar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8. Blok'un çatısını da uçurdu. Çevredeki vatandaşlar düşen parçalar nedeniyle yaralanırken, polikliniğin otoparkında bulunan araçlar zarar gördü. (iha)
Şiddetli rüzgar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8. Blok'un çatısını da uçurdu. Çevredeki vatandaşlar düşen parçalar nedeniyle yaralanırken, polikliniğin otoparkında bulunan araçlar zarar gördü. (iha)
Kardeşlerim lütfen tehlikeli olalım o yaralanan kişi benim dedem oluyor.Ailemiz öyle bir acıdaki burdan sesleniyorum lütfen evleri güvenli yapın da bari başkalarının canı yanmasın.