Üçkan: “ÖSYM’nin aldığı kararı olumlu ve doğru karşılıyoruz”

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda gazi, gazi yakını ve şehit yakınlarından sınav giriş ücreti almayacağı kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Alınan kararı olumlu ve doğru bulduklarını kaydeden Üçkan, dernek olarak şehit yakınları ve gaziler için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Üçkan, “Derneğimiz bazı konularda şehit ve gazi çocuklarımıza daha faydalı olabilmek, şehit ve gazi çocuklarımızın yüreğine dokunabilmek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunlardan biri de yine YÖK’ün almış olduğu ÖSYM’nin de uyguladığı karardır. Bu karar sonrasında üniversite sınavına girecek olan şehit ve gazi çocuklarımızın girmiş oldukları sınav ücretlerinin alınmayacak. Bu kararı çok olumlu ve doğru karşılıyoruz. Çünkü şehit ve gazi çocuklarımızın babaları bu vatan için gerekli fedakarlığı yapmışlar” ifadelerini kullandı.



Bu vatan için fedakarlık yapan şehit ve gazilerin geride kalanlarının yüreklerine dokunmak gerektiğini kaydeden Üçkan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Küçük bir dokunuş olsa da alınmış olan bu karar onların yüreğine dokuna konusunda bizi sevindirdi. Ayrıca yine YÖK’ün aldığı kararla şehit çocuklarımızın üniversiteler arasında geçişlerini misafir öğrenci konusunda değerlendirmedir. Bu yıl uygulanıyor ve bundan sonrada uygulanacaktır. Şehit ve gazilerimiz emanetlerini bu topluma emanet ettiler. Bu toplumunda onların bırakmış oldukları emanetlere sahip çıkmalarını istiyorlar. Onların uzanamadıkları yerde onların ellerinden tutmak doğru bir anlam ifade ediyor. Bu konuda bizim talebimiz şehit ve gazilerimizin yapmış oldukları fedakarlıklar karşısında hem devletimizin hem hükümetimizin hem de toplumumuzun özellikle son yıllarda sahiplenmesi ve duyarlı olmasını bekliyoruz.”

