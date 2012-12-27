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Ücretsiz Servis araçlarına Yeni Düzenleme

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ücretsiz servis araçlarına tahsisli plaka verilmesi kararı aldı.

Ücretsiz Servis araçlarına Yeni Düzenleme
UKOME'nin 12 Aralık 2012 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda personel servis araçları ile AVM ve şehirlerarası yolcu taşımacılı yapan firmalara ait ücretsiz servis araçlarına tahsisli plaka verilmesi kararlaştırıldı.
Bu karar gereğince; 12 Aralık 2012 tarihinden önce servis işletmeciliği yapanların, 2 ay içerisinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na müracaat etmeleri gerekecek.
Müracaatlar, UKOME kurulunca oluşturulan komisyon tarafından incelendikten sonra tahsisli plaka hak sahipleri belirlenecek.
Müracaat için gerekli olan belgeler ise şu şekilde: Dilekçe, şahıslar için nüfus cüzdanı fotokopisi, 12 Aralık 2012 tarihinden önce talep eden adına kayıtlı araç ruhsatı, 12 Aralık 2012 tarihinden önce servis işletmeciliği yaptığına dair maliye kaydı, fatura ve firmalarla yaptığı sözleşme vb. belgeler, 12 Aralık 2012 tarihinden önce olmak şartı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde herhangi bir Esnaf ve Sanatkarlar Odası kayıt belgesi, şirkteler içinse Ticaret Odası kayıt belgesi
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