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Ukraynalı Hırsızın Gürcü Gözcüsü Yakalandı

Kayseri’de bir avukatın bürosunda suçüstü yakalanan Ukraynalı hırsızın ardından yapılan çalışmalarda gözcülük yaptığı ileri sürülen Gürcistan uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Ukraynalı Hırsızın Gürcü Gözcüsü Yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi’nde bir iş hanında yapılan ihbar sonrasında yakalanan Ukrayna uyruklu Romeo Khurstylava’nın adliyeye çıkarıldığı ve mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.
Ukrayna uyruklu Romeo Khurstylava’nın tutuklanmasının ardından yapılan çalışmalarda, Khurstylava’ya gözcülük ettiği ileri sürülen ve Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi daha Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (iha)
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