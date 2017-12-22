Ulaşım A.Ş. birikimlerini Van’a taşıyor

Ulaşım A.Ş.; İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Antalya, Şanlıurfa, Malatya, Mersin gibi birçok ilde yürüttüğü proje ve danışmanlık hizmetlerine Van’ı da ekledi. Van Büyükşehir Belediyesi için yapılmış olan "Toplu Taşıma Etüt Fizibilite Çalışmasının” sonuç raporu Van’da düzenlenen bir toplantı ile sunuldu. Van’ın üst düzey yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Ulaşım A.Ş. tarafından yürütülen “Van Toplu Taşıma Etüt Fizibilite Çalışmasının” sonuç raporunu sundu. Van için uygun olan toplu ulaşım modelleri, uygun ana aks güzergâhı ve muhtemel yolcu sayıları konusundaki fizibilite raporu, Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin uzman ekipleri tarafından sahada yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Kayseri'den edindikleri bilgi ve birikimleri Van’a taşıdıklarını dile getiren Feyzullah Gündoğdu, Türkiye’de birçok ilde proje çalışmaları yaptıklarını ve söz konusu etüt çalışmalarından birini de Van'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Gündoğdu, sunumunda Van’daki caddelerde meydana gelen yoğunluklara ve hangi saatler aralığında yoğunluğun arttığına dair rakamlarla bilgiler verdi. İHA