Ülkemizde tarım sektörü hala önemli



Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan, Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Koç ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Ekinliğin ilk konuşmacısı Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan, dünyada hızla gelişen sanayileşmeye paralel olarak tarım alanlarında sürekli bir azalış olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Arslan, “Sürdürülebilir tarım sistemlerinin uygulanması tüm ülkelerde tarım politikalarının ana hedefleri haline gelmiştir. İyi tarım uygulamaları ancak iyi bir tarım eğitimi ve Ar-Ge ile gerçekleştirilmektedir. Uzun yıllar bir tarım ülkesi olarak nitelendirilen ülkemizde son yıllarda sanayileşme adına çok büyük atılımlar yapılmış olsa da, tarım sektörü halen çok önemli bir sektördür” dedi.



Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Koç da, 172 yıllık köklü bir geçmişe sahip bir mesleğin temsilcisi olmaktan gurur duyduklarının altını çizdi.

Başkan Koç, “Ziraat Mühendisliği tarihin en köklü mesleklerinden birisidir. Bizim siz genç meslektaşlarımızdan beklentimiz çok güzel bir şekilde eğitim gördüğünüz üniversitenizden ve hocalarınızdan faydalanmanız ve mesleğinizi ile meslektaşlarınızı sevmenizi istiyoruz” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan da yaptığı konuşmasında, her geçen gün mirasla tarım topraklarının bölünerek küçüldüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Doğan, “Tarımsal üretimde kendi kendimize yeten bir ülkeydik ama şuanda ithalat yapıyoruz. Şimdi benim görebildiğim tersine bir yöneliş var. Artık büyük arazi sahipleri ortaya çıkıyor. Küçük çiftçiyi kaybediyoruz. Onlar şehirlere yönelerek işçilik veya memurluğu tercih ediyorlar. Artık büyük arazileri olan büyük çiftçiler çıkıyor. İnşallah verimlilik artar. Yeniden ithalattan kurtulur ve kendi kendine yeten bir ülke haline geliriz” diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından 2017 öğretim yılında akademik başarı sağlayan öğretim üyelerine cübbe giydirilerek, TÜBİTAK projelerinde başarı elde eden öğrencilere teşekkür belgesi verildi.



Etkinlik, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşet Arslan’ın ‘Zirai Eğitimin 172. Yılı Dünü, Bugünü, Yarını’ konulu sunumunun ardından sona erdi. İHA

