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Ülkü Ocakları ‘Sevdamız Türkiye’ programı düzenleyecek

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından 22 Şubat Perşembe günü ücretsiz olarak düzenlenecek olan ‘Sevdamız Türkiye’ programına sevilen sanatçılar; Ahmet Şafak, Osman Öztunç ve Ahmet Öngel katılacak.

Ülkü Ocakları ‘Sevdamız Türkiye’ programı düzenleyecek
Konu ile ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, “İl Başkanlığımız olarak 22 Şubat Perşembe günü saat 18.00’da, eski fuar alanında yer alan Kadir Has Spor Salonu’nda “Sevdamız Türkiye” programını gerçekleştireceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bugünlerde, yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisi ile dolu olan tüm hemşerilerimizle birlikte vatan şarkılarını haykıracağız. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Olcay Kılavuz Beyefendi’nin de katılımlarıyla onurlandıracağı bu programda, değerli sanatçılarımız Ahmet Şafak, Osman Öztunç ve Ahmet Öngel sahne alacaklardır” dedi.

Vatan sevgisi taşıyan herkesin ‘Sevdamız Türkiye’ programına davetli olduğunu dile getiren Başkan Çolak, “Programımız ücretsiz gerçekleşecek ve belirlenecek noktalardan ücretsiz servisler kaldırılacaktır. Böylelikle Zeytin Dalı harekâtının devam ettiği bugünlerde yüreği beraber atan tüm vatanseverleri programımızda buluşturarak terör odaklarına ‘savaşın Türk’ün toyu olduğunu’ hatırlatacağız. Aziz hemşerilerimizi 22 Şubat Perşembe günü saat 18.00’da Kadir Has Spor Salonu’na davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
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