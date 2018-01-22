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Ülkü Ocakları’ndan 40 Fetih suresi

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından Afrin’de başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında 40 hoca ile 40 Fetih suresi okunup hatim indirildi, ardından da askerler için dua edildi.

Ülkü Ocakları’ndan 40 Fetih suresi
Afrin’de dört gün önce başlayan harekat aralıksız olarak sürerken tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de vatandaşlar duaları ile kahramanlara destek vermekte ve muzaffer olmalarını arzu etmekte. Bu bağlamda Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak başkanlığında Afrin için 40 hoca ile 40 Fetih Suresi okunup hatim indirildi. Sonrasında şehitler ve Afrin'de çarpışan askerlerin sağ salim dönmesi için eller semaya kaldırılıp dua edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, “Afrin'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' için il başkanlığımızca 40 hoca ile 40 Fetih Suresi okuyup askerlerimiz için dua ettik. Allah ordumuzu muvaffak etsin, Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

(Kurum haberi)
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