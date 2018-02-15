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Ülkü Ocakları’ndan ‘Sevdamız Türkiye’ programı

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından 'Sevdamız Türkiye' programı gerçekleştirilecek. Ücretsiz etkinlikte  Ahmet Şafak, Osman Öztunç ve Ahmet Öngel de konser verecek.

Ülkü Ocakları’ndan ‘Sevdamız Türkiye’ programı

Konu ile ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, "İl Başkanlığımız olarak 22 Şubat Perşembe günü saat 18.00’de, eski fuar alanında yer alan Kadir Has Spor Salonu’nda “Sevdamız Türkiye” programını gerçekleştireceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bugünlerde, yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisi ile dolu olan tüm hemşerilerimizle birlikte vatan şarkılarını haykıracağız. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Olcay Kılavuz Beyefendi’nin de katılımlarıyla onurlandıracağı bu programda, değerli sanatçılarımız Ahmet Şafak, Osman Öztunç ve Ahmet Öngel sahne alacak” dedi.

Başkan Volkan Çolak, vatan sevgisi taşıyan herkesin “Sevdamız Türkiye” programına davetli olduğunu belirterek “ Programımız ücretsiz gerçekleşecek ve belirlenecek noktalardan ücretsiz servisler kaldırılacaktır. Böylelikle Zeytin Dalı harekâtının devam ettiği bugünlerde yüreği beraber atan tüm vatanseverleri programımızda buluşturarak terör odaklarına ‘savaşın Türk’ün toyu olduğunu’ hatırlatacağız. Aziz
hemşerilerimizi 22 Şubat Perşembe günü saat 18.00’de Kadir Has Spor Salonu’na davet ediyorum” şeklinde konuştu.





İHA
 

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet ÖzngelOsman ÖztunçAhmet Şafak
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