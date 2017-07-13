Ülkü Ocaklarından yetişen insan devletine ve bayrağına ihanet etmez

Aytaç Gezici’nin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığına atanmasının ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri Şube Başkanlığı görevine getirilen Volkan Çolak, basın mensupları ile bir araya geldi.

Ülkü Ocaklarının her kademesinde görev yaptığını kaydeden Çolak, “Bu görevleri idame ettikten sonra bize bu görevi layık gördüler. Bizde önceki ocak başkanlarımızdan da memnunuz. Burada çok güzel işler yapmışlar. Benim de onlardan daha iyi işler yapmam lazım. Bize güvenen ve seven insan çok. Kapımız herkese açık ve herkesin başımızın üstünde yeri var. En kısa zamanda yönetimimizi oluşturarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yönetimimizin içerisinde de eğitimciler ağırlıklı olacak. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın eğitim çalışmalarını öne çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocaklarından yetişen insanın bayrağına ve vatanına ihanet etmeyeceğini kaydeden Çolak, “15 Temmuz’a yaklaşıyoruz. Bu kara gecenin yıldönümünü yaşayacağız. Ülkemiz bu gecede büyük bir felaket yaşadı. Ülkü Ocaklarından yetişen insan vatanına ve bayrağına ihanet etmez. Türk’ün düşmanı Müslümanında düşmanıdır” diye konuştu.